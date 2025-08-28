Staatssecretaris reageert op motie om e-mail in eigen beheer te houden

Demissionair staatssecretaris Eddie van Marum voor Digitalisering heeft gereageerd op een motie, die vorige maand door de Tweede Kamer werd aangenomen, over het einde van de support van Microsoft Exchange Server en het in eigen beheer houden van e-mail. Nog een aantal weken en dan stopt Microsoft de ondersteuning van Exchange 2016 en 2019. De software zal dan geen beveiligingsupdates meer ontvangen.

GroenLinks-PvdA en NSC kwamen eind juni met een motie waarin ze stellen dat de rijksoverheid voor haar mailverkeer in grote mate afhankelijk is van Microsoft Exchange Server en dat de support hiervan op 14 oktober dit jaar stopt. Kamerleden Kathmann en Six Dijkstra stelden dat dit tot gevolg kan hebben dat de rijksoverheid straks haar mailverkeer niet meer in eigen beheer heeft als er geen keuze wordt gemaakt over het vervangen van deze dienst.

De partijen verzochten de regering vervolgens om het mailverkeer van alle overheidsorganisaties in eigen beheer te houden, met als uitgangspunt dat de afhankelijkheid van Amerikaanse techleveranciers niet groeit. De motie werd met tachtig stemmen voor aangenomen. PVV, VVD, CDA, SGP en JA21 stemden tegen. De overige partijen in de Tweede Kamer waren voor.

In een brief aan de Tweede Kamer laat Van Marum weten hoe hij van plan is de motie uit te voeren. "De leverancier, Microsoft, raadt klanten dan ook aan om voor die tijd deze producten een upgrade te geven naar Exchange Server Subscription Edition. Deze nieuwe versie van Exchange Server is op 1 juli 2025 gelanceerd en daarmee kunnen bestaande installaties van een upgrade worden voorzien", aldus de bewindsman.

Van Marum voegt toe dat Exchange Server Subscription Edition net als oudere Exchange-versies een 'on-premises' product is dat in eigen datacenters kan worden geïnstalleerd. "Overheidsorganisaties behouden de keuze om hun e-mailsystemen lokaal te blijven beheren. Na deze upgrade levert Microsoft wederom technische ondersteuning op dit product. Hiermee is sprake van planmatig onderhoud aan een (Microsoft) server product dat niet significant afwijkt van de praktijk in de afgelopen jaren."