Marechaussee accepteert door storing alleen contant geld voor noodpaspoort

vrijdag 29 augustus 2025, 13:35 door Redactie, 10 reacties

Reizigers die een noodpaspoort nodig hebben kunnen dit vanwege een technische storing op dit moment alleen met contant geld betalen, zo heeft de Koninklijke Marechaussee via de eigen website net bekendgemaakt. Het is niet mogelijk om een pinpas te gebruiken. Daarnaast worden reizigers gevraagd om gepast geld mee te nemen.

De Marechaussee stelt verder dat het noodzakelijk is om alle benodigde bewijsstukken, zoals vliegtickets en hotelreserveringen, geprint mee te nemen. "Houd hierdoor rekening met extra verwerkingstijd bij uw aanvraag." Wat de oorzaak van de technische storing is en wanneer die verholpen zou moeten zijn is niet bekendgemaakt. Een noodpaspoort kost 59 euro.

Reacties (10)
Vandaag, 13:39 door Anoniem
mijn tas is gestolen.
Daarin zat mijn portomonnee en mijn paspoort.
In mijn portomonnee zat mijn creditcard en mijn pinpas.

Hoe kom ik aan contant geld als ik niet meer kan pinnen?
Ik kom niet voor niets een noodpaspoort aanvragen....

gaat de KMAR het voorschieten of moet je maar gaan bedelen in de vertrekhal?
Vandaag, 13:59 door majortom - Bijgewerkt: Vandaag, 14:01
Door Anoniem: mijn tas is gestolen.
Daarin zat mijn portomonnee en mijn paspoort.
In mijn portomonnee zat mijn creditcard en mijn pinpas.

Hoe kom ik aan contant geld als ik niet meer kan pinnen?
Ik kom niet voor niets een noodpaspoort aanvragen....

gaat de KMAR het voorschieten of moet je maar gaan bedelen in de vertrekhal?
Beetje dom om alles op 1 plek op te bergen krijg je dan te horen. U zorgt maar voor gepast contant geld of u gaat niet mee.

De meeste noodpaspoorten betreffen volgens mij situaties waarbij het paspoort niet lang genoeg meer geldig is, of al thuis is vergeten mee te nemen.
Vandaag, 14:01 door Anoniem
Door Anoniem: mijn tas is gestolen.
Daarin zat mijn portomonnee en mijn paspoort.
In mijn portomonnee zat mijn creditcard en mijn pinpas.

Hoe kom ik aan contant geld als ik niet meer kan pinnen?
Ik kom niet voor niets een noodpaspoort aanvragen....

gaat de KMAR het voorschieten of moet je maar gaan bedelen in de vertrekhal?
Waarschijnlijk zit je telefoon ook in die tas.
Ik raad je aan om naar huis te gaan en daar een nieuw paspoort en pinpas aan te vragen.
Een vakantie zonder geld, pinpas of creditcard is niet leuk!
Vandaag, 14:08 door Anoniem
Door Anoniem: mijn tas is gestolen.
Daarin zat mijn portomonnee en mijn paspoort.
In mijn portomonnee zat mijn creditcard en mijn pinpas.

Hoe kom ik aan contant geld als ik niet meer kan pinnen?
Ik kom niet voor niets een noodpaspoort aanvragen....

gaat de KMAR het voorschieten of moet je maar gaan bedelen in de vertrekhal?

Nee, dan vlieg je maar niet . JOUW PROBLEEM.
Waarom kom je jammeren met je scenario dat het andermans probleem is ?

Met je verzonnen verhaal heb je trouwens ook een probleem als de pin bij KMAR wel werkt - geen Cc , geen geld, niks
En natuurlijk is alles waarmee je wilde bewijzen dat je ging vliegen (en wie je bent) ook gestolen.


Wat wou je trouwens bij aankomst doen als je geen cent hebt ?

Bel maar een vriend om je op te halen. Of om je een berg geld te brengen.
Vandaag, 14:17 door Anoniem
Door majortom:
Beetje dom om alles op 1 plek op te bergen krijg je dan te horen. U zorgt maar voor gepast contant geld of u gaat niet mee.

De meeste noodpaspoorten betreffen volgens mij situaties waarbij het paspoort niet lang genoeg meer geldig is, of al thuis is vergeten mee te nemen.

Waarschijnlijk vergeten , of volledig verlopen en niet op tijd nieuw aangevraagd.

Het 'niet lang genoeg meer geldig' ontdek je waarschijnlijk niet op Schiphol , want naar de gate kom je wel.

(toch ? Het is het land van bestemming die eist dat een paspoort nog x maanden geldig is, en dat varieert - ik betwijfel of Schiphol de check van geldigheid icm bestemming doet )
Het 'oh shit nog maar 4 maanden geldig ' moment zou misschien bij incheck kunnen gebeuren, maar ik denk dat de bulk van de noodpaspoorten is "thuis vergeten" , of "te laat met nieuw paspoort aanvragen bij verlopen" .
Vandaag, 14:18 door Anoniem
Door Anoniem: mijn tas is gestolen.
Daarin zat mijn portomonnee en mijn paspoort.
In mijn portomonnee zat mijn creditcard en mijn pinpas.

Hoe kom ik aan contant geld als ik niet meer kan pinnen?
Ik kom niet voor niets een noodpaspoort aanvragen....

gaat de KMAR het voorschieten of moet je maar gaan bedelen in de vertrekhal?
Als je pinpas in de portomonee zat, die in de gestolen tas zat, HOE wil je dan pinnen?
Zeiken om te zeiken.
Vandaag, 14:27 door Anoniem
Door Anoniem:
Een vakantie zonder geld, pinpas of creditcard is niet leuk!

Ideaal moment om iemand's telefoon te lenen, en dan je vrienden en familie te gaan appen (hopen dat je een nummer hebt of kunt vinden) dat je geen telefoon hebt en ze met SPOED geld naar Western Union op Schiphol moeten sturen, betaal je later wel terug ;-)
Vandaag, 14:30 door Anoniem
Pagina niet gevonden = storing verholpen?
Vandaag, 14:31 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: mijn tas is gestolen.
Daarin zat mijn portomonnee en mijn paspoort.
In mijn portomonnee zat mijn creditcard en mijn pinpas.

Hoe kom ik aan contant geld als ik niet meer kan pinnen?
Ik kom niet voor niets een noodpaspoort aanvragen....

gaat de KMAR het voorschieten of moet je maar gaan bedelen in de vertrekhal?
Waarschijnlijk zit je telefoon ook in die tas.
Ik raad je aan om naar huis te gaan en daar een nieuw paspoort en pinpas aan te vragen.
Een vakantie zonder geld, pinpas of creditcard is niet leuk!

Hoe kom je thuis dan.
Autosleutels en/of OV-kaart voor het reizen ben je waarschijnlijk ook kwijt. Zaten ook in die tas.
En hoe zit het met je huissleutels? Ook kwijt?
Oh, en de dieven weten nu waarschinlijk waar je woont...

Het probleem is ietsjes groter dan een noodpaspoort, denk ik zo.
0;-)
Vandaag, 14:41 door Anoniem
Iedereen zit hier altijd te zeiken, dat iedereen maar contant geld MOET accepteren, nu kan de KMAR niet anders en is het nog niet goed.
