Marechaussee accepteert door storing alleen contant geld voor noodpaspoort

Reizigers die een noodpaspoort nodig hebben kunnen dit vanwege een technische storing op dit moment alleen met contant geld betalen, zo heeft de Koninklijke Marechaussee via de eigen website net bekendgemaakt. Het is niet mogelijk om een pinpas te gebruiken. Daarnaast worden reizigers gevraagd om gepast geld mee te nemen.
De Marechaussee stelt verder dat het noodzakelijk is om alle benodigde bewijsstukken, zoals vliegtickets en hotelreserveringen, geprint mee te nemen. "Houd hierdoor rekening met extra verwerkingstijd bij uw aanvraag." Wat de oorzaak van de technische storing is en wanneer die verholpen zou moeten zijn is niet bekendgemaakt. Een noodpaspoort kost 59 euro.
