Vivaldi keert zich tegen AI in de browser: 'we kiezen mensen boven hype'

Vivaldi zal geen AI implementeren zoals andere browsers doen, zo heeft Vivadei-ceo Jon von Tetzchner aangekondigd. "We kiezen mensen boven hype", aldus Von Tetzchner in een blogposting. Steeds meer browser voegen AI-functies toe en via "Agentic browsing" zou de browser straks allerlei taken volautomatisch voor gebruikers moeten kunnen uitvoeren. Volgens Von Tetzchner zijn er verschillende problemen met AI-browsers.

Het eerste probleem dat wordt genoemd is dat het van mensen passieve toeschouwers maakt. "Vivaldi vindt dat browsen een actieve handeling is. Het gaat over zoeken, vragen stellen en je eigen mening vormen", aldus Von Tetzchner. Deze ontwikkeling, waarbij AI centraal komt te staan, zorgt ervoor dat de adresbalk in een assistant prompt verandert. Iets wat weer gevolgen heeft voor het web zoals we dat nu kennen, gaat de Vivaldi-ceo verder.

Von Tetzchner wijst naar onderzoek waaruit blijkt dat mensen minder vaak naar de originele bron doorklikken als ze een door AI gemaakte samenvatting te zien krijgen. Dit zorgt weer voor minder bezoeken voor uitgevers, makers en communities die het web levendig houden. "De volgende fase in de browseroorlog gaat niet over de snelheid van tabs, het gaat over wie de kennis doorgeeft, wie profiteert van aandacht, wie de controle over de weg naar informatie heeft en wie aan jou geld kan verdienen", stelt Von Tetzchner.

De Vivadei-ceo doet in de blogposting een belofte. "Wij maken een keuze en kiezen mensen boven hype, en we zullen het plezier van het verkennen niet in passief toeschouwersschap veranderen. Zonder verkenning wordt het web veel minder interessant. Onze nieuwsgierigheid verliest zuurstof en de verscheidenheid van het web sterft." Von Tetzchner voegt toe dat Vivaldi een browser blijft bouwen voor de nieuwsgierige geest, power users, onderzoekers en iedereen die autonomie belangrijk vindt.