Europese ministers willen dit jaar akkoord over voorstel voor digitale euro

Europese ministers willen dat er dit jaar een akkoord wordt bereikt over een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om de digitale euro in te voeren. Dat laat demissionair minister Heinen van Financiën in een verslag over de laatste Ecofinraad weten. De Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin) is verantwoordelijk voor economisch beleid, belasting­vraagstukken en regelgeving over financiële diensten en bestaat uit de ministers van Economische Zaken en van Financiën van de Europese lidstaten.

Tijdens de laatste Ecofinraad werd onder andere over de digitale euro gesproken. "De Ecofinraad wisselde van gedachten over de wetsvoorstellen die de juridische basis moeten vormen voor de mogelijke introductie van de digitale euro en over het wetsvoorstel voor eurocontanten als wettig betaalmiddel", aldus Heinen. "Op de vraag of ministers het eens zijn met de doelstelling om in 2025 in de Raad tot een akkoord te komen over de digitale euro en het volledige pakket voor de gemeenschappelijke munt werd door de lidstaten positief geantwoord."

Volgens de minister heeft Nederland tijdens de discussie aangegeven dat de digitale euro toegevoegde waarde moet hebben voor consumenten, winkeliers en bedrijven. Ook liet Nederland weten dat het van belang is dat de digitale euro vanaf het begin ook een offline variant heeft, aldus Heinen. "Tot slot herhaalde Nederland dat de kosten van de digitale euro proportioneel moeten worden verdeeld en dat de digitale euro een betaalmiddel moet zijn en geen spaarmiddel", zo laat de bewindsman verder in zijn verslag weten.