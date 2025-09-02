Productie Jaguar Land Rover ernstig verstoord door cyberaanval

Een cyberaanval heeft de productie van Jaguar Land Rover (JLR) ernstig verstoord, alsmede de verkopen van nieuwe auto's. Dat heeft de autofabrikant vandaag bekendgemaakt. In een verklaring spreekt Jaguar Land Rover over een "cyber-incident", zonder verdere details over de aard ervan te geven. Wel zegt de autofabrikant dat het proactief de systemen heeft uitgeschakeld en het bezig is met het herstarten van de applicaties op een gecontroleerde manier.

"Op dit moment is er geen bewijs dat klantgegevens zijn gestolen, maar onze retail- en productieactiviteiten zijn ernstig verstoord", zo laat de verklaring verder weten. Volgens de BBC begon de aanval op zondag en werd die ontdekt toen die nog gaande was. Daarop werd besloten de systemen uit te schakelen om verdere schade te voorkomen.

Personeel van de autofabriek in Merseyside kreeg gisteren via e-mail te horen dat ze niet naar het werk hoefden te komen, anderen werden naar huis gestuurd. Een autodealer laat tegenover de Financial Times weten dat het niet mogelijk is om nieuwe auto's te registreren via het systeem van de autofabrikant. De bedrijfsvoering zou naar verwachting donderdag of vrijdag moeten zijn hersteld.