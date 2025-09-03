Disney schikt zaak over illegaal verzamelen van data voor 10 miljoen dollar

Disney heeft in de Verenigde Staten een schikking van 10 miljoen dollar getroffen in een zaak over het illegaal verzamelen van gegevens. Volgens de Amerikaanse toezichthouder FTC stond Disney toe dat gegevens van kinderen werden verzameld die Disney-video's op YouTube bekeken, zonder dat ouders hierover werden ingelicht of hun toestemming voor hadden gegeven. Daarmee overtrad Disney de Amerikaanse Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), aldus de FTC.

De COPPA vereist dat bedrijven ouderlijke toestemming moeten hebben voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie van kinderen onder de 13 jaar. In 2019 trof YouTube een schikking met de FTC na beschuldigingen van het overtreden van de COPPA. Het videoplatform verplicht sindsdien dat contentmakers, waaronder Disney, aangeven of hun video's voor kinderen zijn of niet. De video's krijgen dan het label "Made for Kids" of "Not Made for Kids".

Bij video's met het label Made for Kids verzamelt YouTube geen persoonlijke informatie en laat het geen gerichte advertenties zien. Ook is het niet mogelijk om bij deze video's reacties te plaatsen. Volgens de FTC plaatste Disney allerlei video's bedoeld voor kinderen op YouTube, maar waren die voorzien van het label Not Made for Kids, waardoor er wel allerlei persoonlijke informatie werd verzameld en gerichte advertenties konden worden getoond.

YouTube zou Disney halverwege 2020 hebben verteld dat het het label van meer dan driehonderd Disney-video's had aangepast van Not Made for Kids naar Made for Kids. Toch werden de instellingen niet door Disney aangepast en bleef het bedrijf video's met een verkeerd label uploaden, zo stelt de Amerikaanse toezichthouder.

Voor het vermeend overtreden van de COPPA zal Disney een bedrag van 10 miljoen dollar betalen. Daarnaast moet het aan de COPPA voldoen zodat het ouders waarschuwt voordat het persoonlijke informatie van kinderen onder de 13 jaar verzamelt en verifieerbare ouderlijke toestemming heeft om deze gegevens te verzamelen en te gebruiken. Als laatste moet het een programma implementeren om te controleren dat video's geupload naar YouTube van het Made of Kids-label zijn voorzien, tenzij YouTube met leeftijdsverificatie komt om zo de leeftijd van alle YouTube-gebruikers te beoordelen. Disney had vorig jaar een omzet van ruim 91 miljard dollar.