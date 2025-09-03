Kabinet voorstander van onderzoek naar toegang tot versleutelde informatie

Het kabinet is voorstander van het plan van de Europese Commissie om de mogelijkheid en haalbaarheid van toegang tot versleutelde informatie te onderzoeken. Een generieke encryptie-backdoor mag er echter niet komen, zo staat in een document dat demissionair minister Brekelmans van Buitenlandse Zaken laatst naar de Tweede Kamer stuurde.

"Het technologische landschap is de afgelopen jaren sterk veranderd en de gevolgen daarvan hebben grote impact gehad op de mogelijkheid van de politie om burgers effectief te kunnen beschermen. De politie geeft aan dat, door de wijze waarop versleuteling wordt uitgerold door grote techbedrijven, zij deze bescherming op termijn niet langer kunnen bieden", zo staat in het document. Het is een zogenoemd fiche met de titel "Routekaart rechtmatige en effectieve toegang tot data ten behoeve van de opsporing.

Wanneer de Europese Commissie een nieuw voorstel presenteert ontvangt de Tweede Kamer vaak een fiche, met een samenvatting over de inhoud van het voorstel en de mogelijke gevolgen hiervan voor Nederland. Brussel kwam eerder dit jaar met een nieuwe interne Europese veiligheidsstrategie genaamd ProtectEU. Daarin wordt onder andere gesproken over een "Roadmap voor rechtmatige en effectieve toegang tot data voor opsporingsdiensten".

Daarnaast staat ook een Technologie Roadmap voor encryptie op de agenda, alsmede een "impact assessment" om de Europese bewaarplichtregels te herzien. Via de roadmap wil de Europese Commissie technologische oplossingen vinden en beoordelen waardoor opsporingsdiensten toegang tot versleutelde data kunnen krijgen. Het kabinet laat in het fiche weten wat het van deze plannen vindt.

Volgens het kabinet is het noodzakelijk dat de technische haalbaarheid van dergelijke maatregelen grondig wordt onderzocht. Techbedrijven mogen echter niet worden gevraagd om systemen te integreren die de encryptie op een "algemene of systematische manier" voor alle gebruikers van een dienst kunnen verzwakken. "Rechtmatige toegang tot gegevens moet gericht blijven en beperkt blijven tot specifieke communicatie, van geval tot geval", zo laat het fiche weten. Hoe dergelijke toegang eruit moet komen te zien staat niet vermeld.

Tevens stelt het kabinet dat het in Europa blijft uitdragen dat end-to-end encryptie niet onmogelijk mag worden gemaakt, wat al een aantal jaren het kabinetsstandpunt is. Ook wordt gepleit voor het goed uitwerken van de aangekondigde routekaart. "Daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat zonder effectieve opsporingsbevoegdheden de politie, onder leiding van het OM, burgers niet effectief kan beschermen en dat het vinden van concrete oplossingen hard nodig is."

Experts en burgerrechtenbewegingen waarschuwen al jaren dat encryptie geen probleem voor opsporingsdiensten is, die hiervoor de term 'going dark' bedachten. "Het is eigenlijk propaganda en heeft weinig overeenkomst met de werkelijkheid. Zoals we keer op keer zien is encryptie geen belemmering voor politie", liet beveiligingsexpert Bruce Schneier een aantal jaren geleden al weten. Vorig jaar stelde burgerrechtenbeweging EDRi dat opsporingsdiensten in een gouden eeuw van surveillance leven met toegang tot meer data van Europese burgers dan ooit te voren.