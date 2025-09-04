Google krijgt 325 miljoen euro boete wegens cookies en Gmail "spam"

De Franse privacytoezichthouder CNIL heeft Google een boete van in totaal 325 miljoen euro opgelegd wegens het tonen van ongevraagde advertenties in de inboxes van Gmail-gebruikers die eruit zagen als e-mails, alsmede het niet hebben van geïnformeerde toestemming voor het plaatsen van trackingcookies en dat het weigeren van deze cookies lastiger was dan het accepteren ervan. Alphabet, het moederbedrijf van Google, had vorig jaar een omzet van 350 miljard dollar.

Privacyorganisatie noyb had bij de Franse toezichthouder een klacht over de advertentiemails van Google ingediend. "Commerciële e-mails die direct naar gebruikers worden gestuurd zijn direct marketing en vallen onder de ePrivacy Verordening. Dit houdt in dat bedrijven toestemming moeten hebben", aldus noyb. "Google probeerde commerciële e-mails stiekem in de inboxes van Gmail-gebruikers te krijgen. Dat is alleen toegestaan als je toestemming hebt, een feit dat CNIL nu heeft bevestigd", zegt privacy-activist en noyb-oprichter Max Schrems.

Daarnaast werd Google beboet omdat het tot oktober 2023 bij het aanmaken van een Google-account lastiger was om trackingcookies te weigeren dan te accepteren. Gebruikers werden tijdens de accountregistratie ook niet adequaat over de tracking ingelicht, waardoor er volgens de toezichthouder geen geïnformeerde toestemming werd verkregen. In oktober 2023 voegde Google een knop toe zodat het weigeren en accepteren van trackingcookies even eenvoudig werd. Het probleem met betrekking tot geïnformeerde toestemming bleef echter bestaan, aldus CNIL.

Naast de boete moet Google binnen zes maanden ervoor zorgen dat advertenties tussen de e-mails van Gmail-gebruikers alleen met voorafgaande toestemming worden weergegeven. Daarnaast moet Google bij het aanmaken van een Google-account geldige toestemming van gebruikers krijgen voor het plaatsen van trackingcookies. Als het bedrijf zich hier niet aan houdt moet het 100.000 euro per dag betalen. Bij het opleggen van de boete en hoogte daarvan hield de toezichthouder ook rekening met het feit dat het Google wegens overtredingen met trackingcookies in 2020 en 2021 al eens had beboet.