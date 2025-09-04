Shein krijgt 150 miljoen euro boete voor illegaal plaatsen van trackingcookies

Webshop Shein heeft wegens het illegaal plaatsen van trackingcookies van de Franse privacytoezichthouder CNIL een boete van 150 miljoen euro gekregen. Volgens CNIL ging Shein op meerdere punten de fout in. Zo werden trackingcookies zonder toestemming geplaatst, werden keuzes van gebruikers niet gerespecteerd en werden gebruikers niet adequaat geïnformeerd.

Zo gebruikte Shein twee cookiebanners, maar beide waren onvolledig, aldus de Franse privacytoezichthouder. Zo ontbrak informatie over het doel van de tracking. Wanneer gebruikers voor de optie kozen om alle cookies te weigeren of eerder gegeven toestemming introkken, werden nieuwe trackingcookies gewoon geplaatst en al eerder geplaatste trackingcookies nog steeds gebruikt.

Bij de hoogte van de boete hield CNIL rekening met het grote aantal gebruikers van Shein in Frankrijk, alsmede het feit dat het de afgelopen jaren allerlei bedrijven voor dezelfde overtredingen heeft beboet. Shein heeft inmiddels aanpassingen doorgevoerd waardoor het de wet niet meer overtreedt.