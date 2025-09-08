Veel DDoS-diensten zijn na offline halen slechts korte tijd uit de lucht

Het offline halen van DDoS-diensten, ook wel 'booters' genoemd, lijkt weinig effectief. Van de neergehaalde booters verschijnt meer dan de helft weer online. Gemiddeld zijn de diensten binnen twintig uur weer beschikbaar. Wel daalt het gebruik van de diensten doorgaans fors. Dit melden onderzoekers van de Universiteit van Cambridge. Zij onderzochten twee grote politieacties die eind december 2022 en in mei 2023 diverse booters uit de lucht haalden.

De onderzoekers onderzochten de impact van deze acties. Zo is de webpagina waarnaar bezoekers van de booters na de politieacties werden doorgestuurd gehost op infrastructuur van het team. Uit verzamelde gegevens blijkt dat deze pagina in totaal meer dan twintig miljoen keer is bezocht. Ook onderzochten de onderzoekers datasets van onder meer Hopscotch, AmpPot en Netscout met betrekking tot booters over een periode van twee jaar. Tot slot zijn forumposts en chatberichten uit Telegram-channels onder de loep genomen om de reactie van beheerders en klanten op de politieactie in kaart te brengen.

Op basis hiervan melden de onderzoekers dat na de politieactie in december 2022 meer dan de helft van de booters slechts korte tijd uit de lucht was. Gemiddeld waren de DDoS-diensten binnen twintig uur weer bereikbaar. In veel gevallen leken de nieuwe websites daarbij sprekend op de oude websites, met als enige verschil de domeinnaam. Bij de politieactie in mei 2023 kwamen alle offline gehaalde booters uiteindelijk weer in de lucht. In dit geval waren booters gemiddeld veertig uur uit de lucht.

Hoewel de websites sprekend op hun voorganger leken, was het verkeer naar de websites wel fors minder. De onderzoekers wijzen op een daling van 80 tot 90% in het aantal bezoekers in verhouding met vooraf aan de politieactie. Ook op de lange termijn herstelde dit verkeer zich niet.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de pagina waarnaar booters na de actie doorverwezen, door gebruikers wereldwijd zijn bezocht. De meeste bezoeken kwamen uit de Verenigde Staten, gevolgd door China, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Rusland. Een klein deel van de bezoekers was afkomstig uit Nederland. Opvallend is ook dat slechts een klein deel van de gebruikers hun identiteit afschermde met proxies, VPN's of Tor.