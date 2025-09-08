GrapheneOS-ontwikkelaars: 'Door Android-securityupdates uit te stellen brengt Google gebruikers in gevaar'

De ontwikkelaars van GrapheneOS, een op Android-gebaseerd besturingssysteem dat de nadruk legt op privacy en security, uiten felle kritiek op de wijze waarop het Android Open Source Project (AOSP) omgaat met securityupdates. Volgens hen brengt Google gebruikers onnodig in gevaar door het uitstellen van cruciale patches.

De kritiek wordt geuit in een reactie op een recente X-post van Sameer Samat, President Android Ecosystem bij Google. In zijn post gaat Samat in op sideloading, waarmee gebruikers apps buiten appwinkels om op hun Android-apparaat kunnen plaatsen. In de post stelt Samat dat sideloading een fundamenteel onderdeel is en blijft van Android. Hij reageert hiermee op zorgen die zijn ontstaan door een recente aangekondigde identificatieverplichting voor Android-ontwikkelaars. Samat stelt dat deze verplichting is bedoeld om gebruikers en ontwikkelaars te beschermen tegen kwaadwillenden, en niet om de keuzevrijheid van gebruikers te beperken.

In een reactie hierop noemt GrapheneOS het 'een vreemde tijd om te praten over het beschermen van Android-gebruikers'. De ontwikkelaars wijzen op wijzigingen in de manier waarop Google security-updates uitrolt. Het stelt dat deze wijziging de veiligheid van Android ernstig verlaagt en Android-gebruikers in gevaar brengt. "Commerciële exploitbedrijven en overheden kunnen eenvoudig toegang krijgen tot breed verspreide partnerpreviews. Het toevoegen van vier maanden vertraging voor patches is afschuwelijk", schrijft GrapheneOS op X.

De ontwikkelaars wijzen erop dat in juli en augustus geen maandelijkse updates zijn uitgebracht voor AOSP, terwijl ook de kwartaalupdate die in september uit had moeten komen niet is verschenen. "Jullie hebben officieel gecommuniceerd met de media dat AOSP-releases worden voortgezet, en vervolgens deze drie maanden niet uitgebracht. Waarom zouden mensen geloven wat je zegt over sideloading?", stellen de ontwikkelaars van GrapheneOS.