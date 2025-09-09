European Data Protection Supervisor is positief over VN-verdrag tegen cybercriminaliteit

De European Data Protection Supervisor (EDPS) is positief over het ondertekenen van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen cybercriminaliteit door de Europese Unie (EU). Dit verdrag stelt gemeenschappelijke regels op voor internationale samenwerking rondom het voorkomen en tegengaan van cybercriminaliteit evenals het verzamelen van digitaal bewijsmateriaal voor strafzaken.
De EDPS is positief over het feit dat het verdrag landen verbiedt persoonlijke informatie over te dragen indien dit de wettelijke rechtsbescherming van deze gegevens kan schenden. De EDPS benadrukt dat EU-lidstaten bij het implementeren en toepassen van het verdrag in alle gevallen nauwkeurig moet evalueren of aan de eisen wordt voldaan voordat data wordt overdragen aan derde landen.
Ook moeten relevante autoriteiten in EU-lidstaten zekerstellen dat de overdracht van persoonlijke informatie aan derde landen altijd voldoet aan mensenrechten en de fundamentele rechten van individuen die door de dataoverdracht niet worden geraakt. Waar nodig roept de EDPS EU-lidstaten op gebruik te maken van de mogelijkheid samenwerking te weigeren.
Tot slot adviseert de EDPS de effecten van het verdrag op termijn nauwkeurig te onderzoeken en daarbij experts op het gebied van databescherming te betrekken. Ook roept de toezichthouder op toekomstige pogingen om het verdrag aan te passen in strijd met Europese wetgeving of waarden tegen te gaan.
EDPS Wojciech Wiewiórowski: “Het onderzoeken en vervolgen van cybercriminaliteit is een legitiem doel, waarbij internationale samenwerking inclusief de uitwisseling van informatie onmisbaar is. De EU moet duurzame afspraken hebben voor handhavingsdoeleinden rondom het delen van persoonsgegevens met landen buiten de EU. Met het oog op het grote aantal landen binnen de Verenigde Naties en hun zeer uiteenlopende rechtssystemen wat betreft de bescherming van fundamentele rechten en vrijheden, is het echter van het grootste belang om zeker te stellen dat samenwerking met derde landen op basis van het Verdrag niet leidt tot een verzwakking van het recht op gegevensbescherming en privacy die in Europese wetgeving zijn vastgelegd."
