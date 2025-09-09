'Herstel van cyberaanval Jaguar Land Rover kan weken in beslag nemen'

De impact van de recente cyberaanval op Jaguar Land Rover (JLR) is steeds duidelijker. De bedrijfsvoering van de Britse autofabrikant is door de aanval ernstig verstoord. Bronnen melden aan The Times dat het herstel veel tijd in beslag neemt en de verstoring mogelijk nog de hele maand aanhoudt.

Door de aanval op JLR kon personeel de afgelopen dagen niet aan het werk, aangezien zowel de productie als verkoop van het bedrijf is verstoord. Medewerkers zijn gevraagd om zeker tot vandaag thuis te blijven. Ook meldde JLR bezig te zijn met het gefaseerd weer online brengen van zijn systemen, maar deelde hiervoor geen tijdspad.

Er zijn zorgen over de impact van de cyberaanval op de Britse economie. Zo is JLR op jaarbasis goed voor 4% van de totale export van het Verenigd Koninkrijk (VK). "Dit is meer dan een bedrijfsverstoring - het is een economisch beveiligingsincident", zegt Lucas Kello, directeur van de University of Oxford's Academic Centre of Excellence in Cyber Security Research, tegenover The Record. "Indien de verstoring weken of maanden aanhoudt, kan dit de centrale missie van de overheid voor het realiseren van groei in gevaar brengen. Hoe kan Groot-Brittannië de 'hoogste duurzame groei in de G7' realiseren indien zijn belangrijkste exportsector stilvalt?"

Al langer wordt in het VK gewerkt aan wetgeving die bedrijven verplicht meer maatregelen te nemen op het gebied van digitale veiligheid. Zo wordt al meer dan een jaar gewerkt aan de Cyber Security and Resilience Bill, maar is hierbij meerdere keren vertraging ontstaan.