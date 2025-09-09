Voormalig Head of Security: 'WhatsApp bevat beveiligingsproblemen die privacy van gebruikers mogelijk in gevaar brengt'

Attaullah Baig, voormalig Head of Security bij Meta, daagt zijn voormalig werkgever voor de rechter. Baig stelt dat WhatsApp beveiligingsproblemen bevat die de privacy van gebruikers mogelijk in gevaar brengen. Hij stelt hierover intern aan de bel te hebben getrokken, waarna hij zou zijn ontslagen.

De zaak is ingediend in de Amerikaanse staat Californië. Baig stelt na zijn indiensttreding bij Meta in 2021 te hebben ontdekt dat 1.500 engineers van WhatsApp onbeperkte toegang hadden tot gebruikersdata. Ook zouden medewerkers data kunnen verplaatsen of stelen zonder dat dit wordt gedetecteerd of vastgelegd in logbestanden. Baig stelt dat WhatsApp hiermee niet alleen de Amerikaanse federale wetgeving overtreedt, maar ook in strijd handelt met toezeggingen die het bedrijf deed als onderdeel van een schikking die Meta in 2020 trof met de Federal Trade Commission (FTC) in een privacy zaak.

Baig stelt ook dat Meta niet beschikt over een security operations center (SOC) dat 24 uur per dag is bemand, terwijl dit wettelijk door de omvang van het bedrijf wel verplicht zou zijn. Ook beschikt WhatsApp naar verluid niet over een systeem dat de toegang tot gebruikersdata monitort en zou geen goed zicht hebben op systemen waarom gebruikersdata zijn opgeslagen.

In de aanklacht staat ook dat de voormalig Head of Security de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) in november op de hoogte heeft gesteld van de problemen. Een maand later zou hij Meta-topman Mark Zuckerberg twee brieven hebben gestuurd, waarin hij aangaf een klacht te hebben ingediend bij de SEC en daarnaast onmiddellijke actie vroeg om de problemen aan te pakken. In januari diende Baig vervolgens een klacht in bij de Amerikaanse Occupational Safety and Health Administration.

Een maand later werd Baig ontslagen tijdens een ontslagronde die Meta Platforms in februari uitvoerde. De Head of Security zou slecht presteren en daarom de laan zijn uitgestuurd. De aanklacht stelt echter dat door de timing en omstandigheden rondom het ontslag een duidelijk verband zichtbaar is met de kritiek die Baig uitte op zijn werkgever.

Een woordvoerder van Meta ontkent tegenover CNBC de aantijgingen van de voormalig Head of Security. Het stelt dat Baig is ontslagen vanwege tegenvallende prestaties. Ook spreekt Meta van een 'bekend scenario waarin een ex-medewerker wegens slechte prestaties wordt ontslagen en vervolgens met verdraaide beschuldigingen naar buiten treedt, die het voortdurende harde werk van ons team verdraait'.