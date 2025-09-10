WhatsApp laat me geen chats exporteren als ik Meta AI weiger. Is dit niet in strijd met de DMA?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Sinds een tijdje heeft WhatsApp de "feature" van Meta AI. Wie dat niet wil, moet (per chat) via "Geavanceerde privacy voor chats" instellen dat deze niet mee kan doen. Echter, dit zorgt er ook voor dat je media niet meer automatisch kan opslaan naar je fotogalerij en het niet meer mogelijk is om chats te exporteren. Dit is toch geen vrije keuze meer? Wat zegt de wet hierover?

Antwoord: Inderdaad is de manier om de Meta AI te weren op zijn zachtst gezegd omslachtig, en als je dit "malicious compliance" zou noemen zou ik het helemaal met je eens zijn. Want het is geen aparte optie, het is deel van wat WhatsApp "Geavanceerde privacy"-instellingen noemt en feitelijk heel wat meer impact heeft dan enkel de AI weren.

Er is geen direct haakje waarmee je hier tegen bezwaar kunt maken. Het concept van vrije toestemming komt natuurlijk uit de AVG, maar dat zou hier dan betreffen dat Meta AI wel of niet mee mag lezen. En dát doe je door die bot te taggen in een chat, wat een duidelijke aparte handeling is. Het probleem is dus vooral dat je gesprekspartner(s) dit kan doen zonder jouw toestemming.

WhatsApp's eigenaar Meta is in september 2023 aangewezen als een poortwachter onder de Digital Markets Act (DMA) voor deze platformdienst. De DMA kent een aantal plichten speciaal voor de "interoperabiliteit van nummeronafhankelijke interpersoonlijke communicatiediensten":

1. Basisfuncties interoperabel maken met andere diensten

2. Vergelijkbare veiligheidsniveaus (inclusief e2ee) voor gebruikers die via andere diensten communiceren

3. Alleen de strikt noodzakelijke persoonsgegevens verzamelen van gebruikers, geen persoonsgegvens mengen of gebruiken voor advertenties (tenzij met toestemming)

4. Geen afhankelijkheden van andere eigen diensten afdwingen (zoals hier een Meta-account verplicht stellen)

5. Eindgebruikers moeten "effectief" en kosteloos hun data kunnen exporteren

Het is dat laatste waar je hier een punt van zou kunnen maken. Weliswaar kán het, alleen moet je dan de AI-functionaliteit knarsentandend tolereren. Is dat nog "effectief"?

Ik vrees dat de rechter zal concluderen van wel. Uiteindelijk ís de AI-feature optioneel; als geen van beiden deze activeert dan gebeurt er niets. En daarmee lijkt de feature onschuldig genoeg om te kunnen zeggen dat deze een effectieve export niet in de weg zit. Je deelt immers alleen met Meta wat je direct adresseert aan de AI-bot, niet je gehele chat.

Arnoud Engelfriet is ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als chief knowledge officer bij juridisch adviesbureau ICTRecht en blogt dagelijks over internetrecht. Hij schreef onder meer de boeken ICT&Recht en AI&Algorithms, en verzorgt de opleiding tot Certified Cybersecurity Compliance Officer.