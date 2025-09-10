Europol voegt verdachte die aan het hoofd van ransomwarenetwerk zou staan toe aan EU Most Wanted-lijst

Europol voegt een verdachte toe aan de EU Most Wanted-lijst. De man, een Oekraïens staatsburger wordt ervan verdacht aan het hoofd te staan van een georganiseerd misdaadnetwerk dat verantwoordelijk is voor een ransomwareaanval die in 2019 werd uitgevoerd tegen een groot Noors aluminiumbedrijf. Ook zou het netwerk achter een brede reeks cyberaanvallen wereldwijd zitten.
De man wordt in diverse landen gezocht. Zo looft het Amerikaanse ministerie van Justitie een beloning van 10 miljoen dollar uit voor informatie die leidt tot de arrestatie van de verdachte. Europol meldt dat de verdachte is geïdentificeerd na een complex internationaal onderzoek naar het ransomwarenetwerk. Bij dit onderzoek waren onderzoekers uit diverse landen betrokken, waaronder Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, Oekraïne, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zwitserland. Ook Europol en Eurojust waren betrokken.
Naar aanleiding van het onderzoek zijn eerder al diverse leden van het netwerk opgepakt. Daarbij is ook de structuur van de groep in kaart gebracht, wat leidde tot de identificatie van diverse andere leden. Het gaat daarbij om een diverse groep van betrokkenen, variërend van malware-ontwikkelaars tot personen die zich bezighouden met het witwassen van de opbrengsten van de aanvalscampagne.
De verdachte die nu aan de opsporingslijst is toegevoegd, zou de beheerder zijn van de LockerGoga-, MegaCortex- en Nefilim-ransomware. Hiermee zouden meer dan 250 bedrijven in de Verenigde Staten en honderden bedrijven wereldwijd zijn aangevallen, stelt het Amerikaanse ministerie van Justitie. Het gaat daarbij onder meer om zorginstellingen en industriële bedrijven. Daarbij dreigde de verdachte gestolen data van de slachtoffers online te publiceren indien zij weigerden losgeld te betalen.
