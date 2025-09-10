Ministerie van Justitie VS wil vijf miljoen dollar aan bitcoin gerelateerd aan sim-swapping in beslag nemen

Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil 5 miljoen dollar aan bitcoins verbeurd verklaren. Het geld is afkomstig uit meerdere SIM-swap-aanvallen in de Verenigde Staten, waarbij aanvallers het telefoonnummer van een slachtoffer overnamen.

Het ministerie meldt dat de gelden herleidbaar zijn naar diefstal en ongeautoriseerde transacties van cryptovaluta uit de cryptowallets van vijf slachtoffers. De diefstallen vonden plaats tussen 29 oktober 2022 en 21 maart 2023. Door het telefoonnummer van slachtoffers te koppelen aan een andere SIM-kaart, wisten de aanvallers multifactorauthentificatie-codes van de wallets in handen te krijgen, waarmee zij vervolgens konden inloggen. Dit wordt ook wel sim-swapping genoemd.

Na de diefstal is de gestolen crypto over diverse wallets verspreid, waarna de gelden zijn samengebracht in één wallet. Deze wallet is onder meer gebruikt bij het online casino Stake.com, met als doel het geld wit te wassen en de herkomst van het geld te verbergen.