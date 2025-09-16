Apple komt met updates voor tientallen kwetsbaarheden in macOS en iOS

Apple heeft beveiligingsupdates uitgebracht waarmee tientallen kwetsbaarheden in macOS, iPadOS en iOS worden verholpen. Het gaat om meerdere beveiligingslekken waardoor apps toegang tot "gevoelige gebruikersdata" kunnen krijgen. Apple maakt echter niet bekend om wat voor soort gegevens het precies gaat. Verder is er een kwetsbaarheid gepatcht waardoor Keyboard suggesties gevoelige informatie op een vergrendeld scherm kunnen tonen.

Een beveiligingslek in "Call History" maakt het voor een app mogelijk om gebruikers te fingerprinten. Apple geeft echter geen verdere details. Daarnaast zijn er meerdere problemen gepatcht waarmee het mogelijk is om een denial of service te veroorzaken of processen en applicaties te laten crashen. Een kwetsbaarheid in Safari kan ervoor zorgen dat, wanneer de browser malafide webcontent verwerkt, gebruikers onverwachts naar een andere url worden doorgestuurd.

Voor macOS zijn Sonoma 14.8, Sequoia 15.7 en Tahoe 26 verschenen. IPhone- en iPad-gebruikers kunnen updaten naar iOS en iPadOS 15.8.5, iOS en iPadOS 16.7.12, iOS en iPadOS 18.7 en iOS en iPadOS 26. Apple maakt geen melding van actief aangevallen kwetsbaarheden.