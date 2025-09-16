Productie Jaguar Land Rover ligt zeker nog een week plat wegens cyberaanval

De productie bij Jaguar Land Rover (JLR) ligt nog zeker een week plat wegens de cyberaanval waardoor het laatst werd getroffen. Dat heeft de autofabrikant vandaag bekendgemaakt. Op 2 september maakte JLR bekend dat het was getroffen door een cyberincident dat de productie en verkopen ernstig had verstoord. Vanwege het incident kreeg personeel de instructie om thuis te blijven of naar huis te gaan.
JLR meldde verder dat het bezig was om systemen gefaseerd online te brengen, maar er werd niet gezegd wanneer de situatie volledig hersteld zou zijn. Twee weken na de eerste bekendmaking is de situatie nog altijd niet hersteld. "Vandaag hebben we collega's, leveranciers en partners geïnformeerd dat we onze huidige pauze in onze productie tot en met woensdag 24 september hebben verlengd."
De autofabrikant voegt toe dat het de beslissing heeft genomen nu het onderzoek naar de aanval nog gaande is en het kijkt naar het wereldwijd herstarten van systemen wat de nodige tijd kost. Hoe de aanval precies mogelijk was is niet bekendgemaakt. Wel liet JLR vorige week weten dat bij de aanval ook data is buitgemaakt. Om wat voor soort gegevens het precies gaat liet de autofabrikant niet weten.
