Autoriteit Persoonsgegevens krijgt volgend jaar twee miljoen euro minder budget

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ontvangt volgend jaar twee miljoen euro minder budget dan dit jaar het geval is, zo blijkt uit de vandaag verschenen Rijksbegroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit jaar krijgt de privacytoezichthouder een budget van 55 miljoen euro toegekend, volgend jaar staat er een bedrag van 53 miljoen euro op de balans. Ook voor 2027 en 2028 moet de AP het met een dergelijk bedrag doen. De jaren daarna loopt het bedrag iets verder terug. Oorspronkelijk was er voor dit jaar een bedrag van 49 miljoen euro begroot.

"Gegevensbeschermingsvraagstukken raken iedereen – ook de overheid. Daarom volgen we ontwikkelingen hieromtrent op de voet en hebben we contact hierover met o.a. het bedrijfsleven, overheden en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Hierbij zorgen we voor draagvlak en brengen we beleid en wetgeving tot stand. Tegelijk is in bepaalde gevallen het delen van (persoons-)gegevens noodzakelijk voor het goed functioneren van de overheid en de samenleving", aldus het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft herhaaldelijk aangegeven dat het meer budget nodig heeft om adequaat toezicht te houden. In 2024 stelde de privacytoezichthouder dat minimaal het dubbele nodig is. "Honderd miljoen is minimaal nodig om nieuwe toeslagenaffaires te voorkomen en uitdagingen met digitalisering en algoritmes het hoofd te bieden." Het toenmalige budget van 49 miljoen euro was volgens de AP niet genoeg om zelfs aan de meest basale eisen van goed toezicht te kunnen voldoen.