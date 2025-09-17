Franse toezichthouder wijst burgers op risico's van locatie delen met bekenden

De Franse privacytoezichthouder CNIL is vandaag met advies gekomen waarin het burgers wijst op de privacyrisico's die komen kijken bij het real-time delen van de eigen locatie met vrienden, familie en andere bekenden. Volgens de toezichthouder kan het normaliseren van het delen van locatiegegevens zorgen voor het geleidelijk accepteren van dagelijkse surveillance, zonder dat mensen zich dit altijd bewust zijn.

CNIL stelt dat steeds meer mensen ervoor kiezen om hun locatie met bekenden te delen, zodat die kunnen zien waar ze zich bevinden. Locatiegegevens kunnen echter veel over iemand vertellen, zoals interesses, geloofsovertuiging en vrienden. Wanneer mensen ervoor kiezen om hun locatie met familie of vrienden te delen kan ook de betreffende applicatie en hun partners deze data gebruiken.

"Door toegang tot je real-time locatie te geven, geef je ook toestemming aan de gebruikte applicatie om deze informatie te verzamelen, analyseren en soms met derde partijen te delen", aldus de toezichthouder. "Het normaliseren van geolocatie kan tot een geleidelijke acceptatie van dagelijkse surveillance leiden, zonder dat men zich hier altijd bewust van is."

CNIL doet ook verschillende aanbevelingen waarmee burgers hun privacy kunnen beschermen. In plaats van het real-time delen van de locatie zijn er ook alternatieven, zoals afspreken wanneer iemand thuis is of in gesprek blijven via de telefoon. Verder wordt aangeraden om een app te kiezen die data van gebruikers niet verkoopt, locatiegegevens alleen te delen wanneer dit noodzakelijk is, alleen vertrouwde personen toegang tot de eigen locatie te geven, geregeld te controleren wie de locatie kan zien en de locatiegeschiedenis te verwijderen.