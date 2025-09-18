Google rolt updates uit voor actief aangevallen kwetsbaarheid in Chrome

Google heeft beveiligingsupdates uitgerold voor een actief aangevallen kwetsbaarheid in Chrome. Het beveiligingslek (CVE-2025-10585) bevindt zich in V8, de JavaScript-engine die Chrome en andere browsers gebruiken voor het uitvoeren van JavaScript. V8 is geregeld het doelwit van aanvallen waarbij misbruik wordt gemaakt van kwetsbaarheden waar op het moment van de aanval geen patch voor beschikbaar is.

De nieuwste V8-kwetsbaarheid werd op 16 september door de Google Threat Analysis Group aan het Chrome-team gerapporteerd. Deze groep houdt zich bezig met het bestrijden van door overheden gesponsorde en uitgevoerde aanvallen tegen Google en diens gebruikers. Google heeft geen details over de waargenomen aanvallen gegeven. De impact van de kwetsbaarheid is als 'high' beoordeeld.

Bij kwetsbaarheden met het stempel 'high' kan een aanvaller in het ergste geval code binnen de context van de browser uitvoeren. Het is dan mogelijk om bijvoorbeeld data van andere websites te lezen of aan te passen en zo gevoelige informatie van gebruikers te stelen. Ook kwetsbaarheden om uit de Chrome-sandbox te ontsnappen vallen hieronder. Dit soort lekken zijn op zichzelf niet voldoende om een systeem over te nemen. Hiervoor zou een tweede kwetsbaarheid zijn vereist, bijvoorbeeld in het onderliggende besturingssysteem.

Het beveiligingslek is verholpen in Google Chrome 140.0.7339.185/.186 voor Windows en macOS en Chrome 140.0.7339.185 voor Linux. Updaten zal op de meeste systemen automatisch gebeuren. Dit kan in het geval van actief aangevallen kwetsbaarheden echter tot zeven dagen duren. Gebruikers die direct de update willen ontvangen zullen een handmatige controle moeten uitvoeren. Voor gebruikers van Microsoft Edge, dat net als Chrome op Googles Chromium-browser is gebaseerd, is nog geen update beschikbaar. In juni waarschuwde Google twee keer voor een actief aangevallen V8-lek.