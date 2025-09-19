EDPS: effectieve waarborgen nodig voor delen van persoonlijke data met VS

Er zijn uitgebreide en effectieve waarborgen nodig voor het delen van persoonlijke data met de Verenigde Staten, zo stelt de Europese privacytoezichthouder EDPS in een opinie. Aanleiding is het plan van de Europese Commissie om onderhandelingen met de VS te openen over een raamwerkovereenkomst voor het uitwisselen van informatie voor securityscreenings en identiteitsverificatie met betrekking tot grensprocedures en visumaanvragen.

De EDPS stelt dat de raamwerkovereenkomst een belangrijk precedent schept, omdat het de eerste overeenkomst van de EU zou zijn die het op grote schaal delen van persoonlijke data mogelijk maakt, waaronder biometrische gegevens, voor grens- en immigratiecontroles door een derde land. Volgens de Europese privacytoezichthouder is het daarom noodzakelijk dat de verwerking van persoonlijke data niet verder gaat dan wat strikt noodzakelijk en proportioneel is.

In de opinie doet de EDPS verschillende aanbevelingen. Zo pleit de toezichthouder voor een noodzakelijke, uitgebreide assessment van de overeenkomst op de fundamentele rechten van mensen. "De ernst van de inbreuk door de voorgestelde uitwisseling van persoonlijke gegevens voor het doel van grens- en immigratiecontroles door de Verenigde Staten moet als vergelijkbaar worden beschouwd met de ernst van de inbreuk die volgt uit de uitwisselingen van gegevens voor opsporingsdiensten."

Verder adviseert de EDPS om de breedte van de overeenkomst met betrekking tot persoonlijke data te beperken en rekening te houden met Europese wetgeving die het delen van data verbiedt. Tevens vindt de toezichthouder dat er mechanismes moeten komen om de data-uitwisseling te kunnen verantwoorden, zoals duidelijke en specifieke rechtvaardigingen voor elke aanvraag en de juridische mogelijkheid voor EU-lidstaten om in bepaalde gevallen het delen van data met de Amerikaanse autoriteiten te weigeren.

Vanwege de impact van de gegevensuitwisseling is het volgens EDPS-voorzitter Wojciech Wiewiórowski van het grootste belang dat er uitgebreide en effectieve waarborgen komen met betrekking tot het beschermen van persoonlijke data en andere fundamentele rechten en vrijheid van de betreffende personen.