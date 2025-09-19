Kamervragen over tekort aan werkplekken bij OM als gevolg van Citrix-inbraak

In de Tweede Kamer zijn vragen aan demissionair minister Van Weel van Justitie en Veiligheid gesteld over de gevolgen van de Citrix-inbraak op de bedrijfsvoering van het Openbaar Ministerie (OM). Zo zou er onder andere een tekort aan werkplekken zijn omdat medewerkers nog niet thuis kunnen werken. Ook zou er in shifts moeten worden gewerkt. D66-Kamerlid Sneller heeft de minister hier opheldering over gevraagd.

Aanvallers wisten in te breken op de Citrix-systemen van het OM, waarna de organisatie besloot om offline te gaan. Nog altijd is het Openbaar Ministerie niet volledig hersteld en worden systemen gefaseerd online gebracht. "Kunt u bevestigen dat er op het Openbaar Ministerie een nijpend tekort aan werkplekken bestaat doordat er niet thuis kan worden gewerkt, en de mogelijkheden tot thuiswerken nog enkele weken duurt? Kunt u bevestigen dat er sprake is geweest van werken in shifts en daar nog steeds sprake van is?", vraagt Sneller vandaag aan de minister.

"Erkent u dat, los van de belasting op de werk-privé balans van medewerkers, hierdoor het (herstel)werk van het OM niet of zeer beperkt van de grond komt, waardoor achterstanden in de werkvoorraad verder zullen oplopen? Zo ja, welke maatregelen neemt u hierop?", wil het D66-Kamerlid verder weten. De minister moet ook duidelijk maken of er signalen zijn binnengekomen over de toenemende werkdruk als gevolg van de Citrix-inbraak.

Tevens vraagt Sneller of Van Weel kan toelichten waarom, gezien de huidige situatie en problematiek in de it-infrastructuur bij het OM, niet is besloten de bezuiniging van 40 miljoen euro uit te stellen of te schrappen. "Waarom wordt verder bezuinigd op het OM, terwijl de gevolgen van de it-infrastructuur niet eens kunnen worden overzien?" De minister heeft drie weken om de vragen te beantwoorden.