Franse toezichthouder kritisch op monitoren van kinderen via gps-horloges

De Franse privacytoezichthouder CNIL is kritisch op het monitoren van kinderen door middel van gps-horloges en andere apparaten waarmee ouders op elk moment de locatie kunnen zien. Dit kan namelijk negatieve gevolgen hebben op de ontwikkeling en relaties van het kind en heeft ook echte gevolgen voor hun privacy, aldus de Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Op de markt zijn allerlei apparaten te vinden waarmee ouders hun kinderen in de gaten kunnen houden. Volgens CNIL beperkt deze continue monitoring de autonomie van kinderen en hun mogelijkheid om met risico's te leren omgaan. Zo krijgen ze niet de gelegenheid om te leren om zichzelf te beschermen. Ook kan een gevoel van permanente surveillance ervoor zorgen dat kinderen zichzelf gaan censureren. Daarnaast kan het ervoor zorgen dat een kind privacy met schuld gaat associeren. Wanneer ouders aan hun kind vragen of die zich niet wil laten volgen, kan dit het kind het gevoel geven dat die iets te verbergen heeft.

Daarnaast kan real-time geolocatie een grote inbreuk maken en gevaarlijk zijn als kwaadwillenden hier toegang toe krijgen, zo waarschuwt de Franse privacytoezichthouder verder. Die adviseert ouders om het doorgeven van real-time locatiegegevens uit te schakelen. Om in contact met een kind te blijven is volgens CNIL vaak een eenvoudige telefoon zonder internetverbinding voldoende, of een smartwatch die zonder smartphone werkt.

Een ander kritiekpunt van de toezichthouder is dat het gebruik van geolocatie ervoor kan zorgen dat kinderen er gewend aan raken om onder continue surveillance te staan, en zo niet bekend raken met het individuele en gemeenschappelijke belang van privacy. Zodra kinderen oud genoeg zijn zouden ze dan ook zelf toestemming voor het tracken door hun ouders moet geven. In het geval ouders toch hun kind door middel van een gps-tracker willen volgen is het volgens CNIL belangrijk om te onderzoeken hoe het achterliggende bedrijf met de verzamelde data omgaat en waar die wordt gehost.