Volgend jaar advies over landelijke uitrol van dns-gebaseerd Anti Phishing Shield

Een test van KPN en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) met een dns-gebaseerd Anti Phishing Shield wordt volgend jaar opgevolgd met advies over een landelijke uitrol. Dat laat demissionair minister Van Oosten van Justitie en Veiligheid weten. Eind 2022 werd al bekend dat het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoek doet naar de mogelijkheid om een Nederlands 'anti-phishingschild' op te zetten, net zoals dat in België al bestaat.

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB), onderdeel van de Belgische overheid, waarschuwt Belgische internetgebruikers via het Belgium Anti-Phishing Shield (BAPS) voor malafide websites. Het CCB houdt een lijst van malafide websites bij en stuurt die naar Belgische internetproviders. Vervolgens laten de providers een waarschuwing zien wanneer abonnees een website op de lijst willen bezoeken. Hiervoor wordt er naar de dns-verzoeken van internetgebruikers gekeken. Deze verzoeken worden verstuurd bij het opvragen van websites.

Eind juli zijn KPN en het NCSC een test met een Nederlands dns-gebaseerd phishingfilter gestart. "Het doel van de pilot is de effectiviteit van het Anti-Phishing Shield (APS) in kaart brengen. Op basis van de resultaten van de pilot wordt beoordeeld of een structureel APS in Nederland wenselijk is", aldus de minister. De test met het phishingfilter is gericht op een beperkte klantengroep van KPN. Deze groep heeft zich op vrijwillige basis via opt-in aangemeld voor de dienst Veilig browsen van KPN. De dienst maakt als onderdeel van de APS-pilot gebruik van een lijst met domeinen die als onveilig of verdacht zijn aangemerkt en waarschuwt gebruikers die deze domeinen willen bezoeken.

Van Oosten voegt toe dat de pilot op een later moment mogelijk wordt uitgebreid met meerdere partijen uit de telecomsector. De pilot, die eind juli is gestart en zes maanden duurt, wordt tussentijds en na afloop geëvalueerd. "Op basis hiervan wordt een advies voor een eventuele landelijke uitrol uitgebracht", laat de minister verder weten.