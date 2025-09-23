Frans warenhuis beboet voor filmen van personeel met verborgen camera's

Het Franse warenhuis Samaritaine heeft wegens het filmen van personeel met verborgen camera's een boete van 100.000 euro gekregen, zo laat de Franse privacytoezichthouder CNIL weten. De als rookmelder vermomde camera's werden na een reeks diefstallen in augustus 2023 in het magazijn geplaatst. Nadat medewerkers de camera's ontdekten werden die in september dat jaar weer verwijderd.

De camera's maakten niet alleen in het geheim beelden, maar namen ook audio op. Na een artikel door Franse media kwam de Franse privacytoezichthouder achter het bestaan van de camera's. Niet veel later ontving CNIL ook een privacyklacht waarop het een onderzoek startte. In uitzonderlijke omstandigheden mag een werkgever tijdelijk gebruik van verborgen camera's maken. Hierbij moet nog steeds rekening met de AVG gehouden worden.

In dit geval rapporteerde Samaritaine de diefstallen uit het magazijn en stelde dat de camera's alleen tijdelijk waren. Er werd echter geen onderzoek uitgevoerd of de apparaten compliant met de AVG waren. Ook werd de tijdelijke aard van de camera's niet vastgelegd. De apparaten werden een aantal weken na de installatie door medewerkers ontdekt. De camera's werden ook niet genoemd in het verwerkingsregister of in de impact assessment. Het warenhuis informeerde ook de eigen Functionaris gegevensbescherming niet over het installeren van de camera's.

Volgens de Franse privacytoezichthouder waren er dan ook geen passende waarborgen om ervoor te zorgen dat het doel van de camera's met de privacyrechten van de werknemers in balans was. Daarnaast was er geen sprake van dataminimalisatie, omdat er onnodig gegevens werden verzameld. De camera's waren voorzien van microfoons om ook gesprekken te kunnen opnemen. Dit was echter niet noodzakelijk voor het beoogde doel dat het warenhuis claimde te hebben.

Als laatste had Samaritaine, gezien de aard van de camera's, de Functionaris gegevensbescherming moeten betrekken. Die had het warenhuis kunnen waarschuwen voor de privacyrisico's en aanvullende maatregelen kunnen treffen. Dit had het bedrijf echter nagelaten. Het Franse warenhuis heeft dan ook meerdere bepalingen van de AVG overtreden, aldus de Franse privacytoezichthouder, die een boete van 100.000 euro passend vond.