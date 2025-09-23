Van Marum: e-mail ministeries ook na 14 oktober via eigen on-premises omgeving

De meeste ministeries zullen ook na 14 oktober hun e-mail via een eigen on-premises omgeving beheren, zo heeft demissionair staatssecretaris Van Marum voor Digitalisering laten weten. Op 14 oktober stopt Microsoft met de ondersteuning van Exchange Server 2016 en 2019. Microsoft adviseert klanten om te migreren naar Exchange Online of het upgraden naar Exchange Server Subscription Edition (SE). De eerste versie draait in de cloud, de SE-versie kunnen organisaties zelf hosten.

Beveiligingsexpert Bert Hubert waarschuwde eerder dit jaar voor een migratie naar Microsofts clouddienst. "Waar ik bang voor ben is dat vanwege de demissionaire staat van het kabinet er nu voor de makkelijkste optie gekozen wordt: het maar opgeven. Is nog wat goedkoper ook. En als er vragen over zijn zeg je dat er helaas geen grote (“controversiële”) beslissingen genomen konden worden, en men dan maar deed "wat iedereen deed". En zo constateren we dan in oktober 2025 dat de migratie naar de Microsoft cloud op veel plekken alsnog gebeurd is, en zijn we de sjaak."

GroenLinks-PvdA en Nieuw Sociaal Contract (NSC) stelden afgelopen juni Kamervragen over het onderwerp. "Feitelijk is de situatie dat alleen voor Microsoft Exchange 2016 en Microsoft Exchange 2019 vanaf 14 oktober 2025 geen support of beveiligingsupdates meer geleverd worden", reageert Van Marum. "Ook zonder de door de leverancier aanbevolen upgrade door te voeren, zal de maildienst niet per 14 oktober ophouden met functioneren en gaat de maildienst ook niet automatisch uit eigen beheer. Voor blijvend betrouwbaar functioneren van de maildienst is een upgrade door Microsoft beschikbaar gesteld. Deze is bekend bij de dienstverleners van de Rijksoverheid."

De staatssecretaris voegt toe dat voor alle ministeries geldt dat beheer van mailverkeer en gegevens nu en na 14 oktober volledig binnen een eigen on-premises omgeving plaatsvindt, op het ministerie van Economische Zaken, ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en het ministerie van Natuur en Klimaat en Groene Groei na, waar nu en ook na 14 oktober sprake is van een hybride situatie.

"Ook bij een groot aantal uitvoeringsorganisaties als DUO, Rijkswaterstaat en Dienst Justitiële Inrichtingen vindt beheer van mailverkeer en gegevens nu en na 14 oktober volledig binnen een eigen on-premise [sic] omgeving plaats. Dit geldt ook voor de Belastingdienst, Toeslagen en de Douane", gaat Van Marum verder. De staatssecretaris laat aanvullend weten dat de Belastingdienst wel van plan is om dit jaar naar Microsoft 365 te migreren.