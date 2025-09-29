Jaguar Land Rover krijgt na cyberaanval lening van 1,7 miljard euro

Jaguar Land Rover (JLR) krijgt een lening van omgerekend 1,7 miljard euro nadat de productie als gevolg van een cyberaanval al weken stilligt. De Britse overheid staat voor het bedrag garant, zo heeft het Britse ministerie van Handel bekendgemaakt. Op 2 september maakte JLR bekend dat het was getroffen door een cyberincident dat de productie en verkopen ernstig had verstoord. Vanwege het incident kreeg personeel de instructie om thuis te blijven of naar huis te gaan.
Vorige week liet JLR weten dat de productie in ieder geval tot en met woensdag 1 oktober stilligt. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de autofabrikant, maar ook voor allerlei toeleveranciers. De door een commerciële bank geleende 1,5 miljard pond moet de logistieke keten van Jaguar Land Rover helpen, alsmede ervoor zorgen dat mensen hun baan blijven behouden, aldus het ministerie. De autofabrikant moet het bedrag binnen vijf jaar terugbetalen. Details over de cyberaanval zijn nog altijd niet bekendgemaakt.
