'Driekwart Nederlanders vindt kennis over online risico’s redelijk tot zeer goed'

Driekwart van de Nederland vindt de eigen kennis over online risico's redelijk tot zeer goed. Verder zegt ook meer dan negentig procent links te controleren, apps via officiële kanalen te downloaden, automatisch updates uit te voeren, via tweefactorauthenticatie in te loggen en lange wachtwoorden te gebruiken. Dat staat in het Cybersecurity onderzoek van Alert Online dat onder meer dan twaalfhonderd Nederlanders werd uitgevoerd.

Als het gaat om kennis over online risico's vindt een kwart van de respondenten de eigen kennis matig of zeer slecht. Drie op de tien beoordelen hun kennis als goed tot zeer goed. De grootste groep (43 procent) plaatst zich in het midden en vindt de eigen kennis redelijk. Kennis over online risico's is vooral afkomstig van familie of vrienden en campagnes van banken of de overheid. Mensen die werken krijgen veel van hun kennis via de ict-afdeling op hun werk en via collega’s.

Respondenten werd ook gevraagd welke beveiligingsmaatregelen ze treffen. Het controleren van links (95 procent), downloaden van apps via officiële kanalen (94 procent), automatische updates (93 procent), tweefactorauthenticatie (92 procent) en gebruik van lange wachtwoorden (92 procent) wordt door de meeste deelnemers aan het onderzoek soms of altijd gedaan. De helft maakt daarnaast gebruik van een adblocker en vpn.

Van de deelnemers kreeg 72 procent in de twaalf maanden voor het onderzoek te maken met een voorval van cybercrime. Het gaat voornamelijk om (poging tot) phishing (55 procent) en telefonische helpdeskfraude (29 procent). De ervaringen met telefonische helpdeskfraude zijn verdubbeld ten opzichte van 2024, toen 15 procent dit meemaakte. Van de mensen die slachtoffer van cybercrime werden doet één op de drie aangifte of melding. Het meest doet men melding bij de Fraudehelpdesk (11 procent) of bij de bank (10 procent). Vier procent doet aangifte bij de politie en ook drie procent maakt melding bij de politie. De voornaamste reden om geen actie te ondernemen is dat men weinig schade ondervond.