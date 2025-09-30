Britse politie neemt 6 miljard euro aan cryptovaluta van veroordeelde in beslag

De Britse politie heeft zo'n 6 miljard euro aan cryptovaluta van een veroordeelde vrouw in beslag genomen. Volgens de Metropolitan Police gaat het om de grootste inbeslagname van crypto ter wereld. De verdachte, een 47-jarige Chinese vrouw, wist van 2014 tot en met 2017 meer dan 128.000 mensen in China op te lichten, aldus de Britse autoriteiten. Vervolgens kocht ze met het verkregen geld bitcoin. Via vervalste documenten vluchtte ze vanuit China naar het Verenigd Koninkrijk.

In 2018 probeerde de vrouw het geld samen met een handlanger via het aanschaffen van vastgoed te witwassen, zo laten de autoriteiten verder weten. De Britse politie ontving een tip en deed dat jaar een huiszoeking bij de vrouw, waarbij verschillende apparaten van haar in beslag werden genomen waarop 61.000 bitcoin stonden. Naar euro omgerekend gaat het vandaag de dag om een bedrag van zo'n 6 miljard euro.

De vrouw heeft bekend schuldig te zijn aan witwassen en het bezit van op criminele wijze verkregen goederen en is door een Britse rechtbank schuldig bevonden. De strafmaat wordt op een later moment bepaald. De handlanger werd vorig jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar en acht maanden.