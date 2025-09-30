Politie vraagt om meer geld voor bestrijding van onder meer cybercrime

De politie heeft structureel minstens 350 miljoen euro per jaar nodig voor de bestrijding van criminaliteit, waaronder de aanpak van cybercrime. Dat schrijven de politie, het Openbaar Ministerie, regioburgemeesters en de Centrale Ondernemingsraad (COR) in een gezamenlijk position paper. Volgens het document moet de politie zich voortdurend aanpassen om criminelen een stap voor te blijven. "Alleen zo blijft Nederland weerbaar tegen fysieke en digitale aanvallen."

Verder stelt de politie dat criminelen hun activiteiten naar de digitale wereld verplaatsen. "Elke maand zijn er 800 incidenten van helpdeskfraude door oplichters, waardoor mensen niet alleen hun spaargeld maar ook hun gevoel van veiligheid verliezen." Tevens moet volgens de politie de weerbaarheid van Nederland omhoog om goed voorbereid te zijn op fysieke en digitale aanvallen van statelijke actoren en criminelen.

De politie schrijft in het paper dat er minimaal 350 miljoen euro nodig is om de tekorten in de politiebegroting op te lossen. "Met name de informatievoorziening is daarbij een onzekere factor, omdat digitale systemen en opsporingstechnologie steeds duurder worden. En die duurdere ict mag niet ten koste gaan van de zorg voor politiemensen."