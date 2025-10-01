Nieuws
WD patcht kritiek lek dat aanvaller toegang tot My Cloud NAS-systemen geeft

woensdag 1 oktober 2025, 10:29 door Redactie, 0 reacties

Western Digital heeft een kritieke kwetsbaarheid gepatcht die een aanvaller toegang tot My Cloud NAS-systemen kan geven. Gebruikers worden opgeroepen de update te installeren. My Cloud NAS-systemen bieden gebruikers de optie om bestanden op hun lokale NAS vanaf allerlei apparaten en het internet te benaderen.

Een kwetsbaarheid in de firmware van My Cloud NAS-systemen zorgt ervoor dat een aanvaller door het versturen van een speciaal geprepareerde HTTP POST willekeurige systeemcommando's kan uitvoeren, aldus een beschrijving van het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2025-30247. Volgens de CVE-beschrijving betreft de kwetsbaarheid command injection. WD spreekt in de release notes van remote code execution.

De impact van het beveiligingslek is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.3. Gebruikers worden opgeroepen om te updaten naar firmware versie 5.31.108. Verdere details over het beveiligingsprobleem zijn niet gegeven.

