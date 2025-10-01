ChristenUnie wil Nederland via motie voor invoering chatcontrole laten stemmen

De ChristenUnie heeft een motie ingediend die de regering verzoekt om voor het Deense voorstel voor de Europese invoering van chatcontrole te stemmen, waarbij chatberichten van burgers worden gecontroleerd. Daarnaast kwam de partij samen met NSC en de SGP met moties voor verplichte leeftijdsverificatie voor alle online diensten en voor de oprichting van een taskforce leeftijdsverificatie, die onder andere wetgeving op het gebied van online leeftijdsgrenzen moet gaan handhaven. Aanstaande donderdag zal de Tweede Kamer over de moties stemmen.

De Europese Commissie wil een wet invoeren waardoor chatdiensten verplicht worden om alle berichten van hun gebruikers te controleren. Europese wetgeving vindt plaats via een trialoog, waarbij de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers onderhandelen over wetgevende voorstellen. Het Europees Parlement zag het voorstel van de Europese Commissie voor chatcontrole niet zitten en kwam met een eigen voorstel, waar nog steeds kritiek op is, maar wat end-to-end versleutelde diensten uitzondert.

Binnen de EU-lidstaten is nog altijd geen positie ingenomen. Omdat er onvoldoende voorstemmers waren heeft geen van de vorige EU-voorzitters hun voorstel over chatcontrole in stemming gebracht. Sinds 1 juli is Denemarken de EU-voorzitter en het land kwam meteen met een nieuw voorstel dat onder andere verplichte detectie bevat. Bovendien kan ook met betrekking tot nieuw materiaal op grond van dit voorstel een verplicht detectiebevel aan chatdiensten worden gegeven.

Zoals het er nu naar uitziet vindt er op 14 oktober een stemming over het voorstel plaats. Afhankelijk van de uitkomsten kunnen dan de onderhandelingen tussen de EU-landen, de Europese Commissie en het Europees Parlement plaatsvinden. Het kabinet liet eerder al weten het Deense voorstel niet te kunnen steunen. Via een motie wil de ChristenUnie nu toch voor elkaar krijgen dat Nederland voor gaat stemmen.

"Constaterende dat het Deens voorzitterschap een nieuw compromisvoorstel inzake de CSAM-verordening heeft gedeeld; overwegende dat CSAM een belangrijke stap is in het beter beschermen van kinderen en het aanpakken van seksueel misbruik; verzoekt de regering om positief te staan ten opzichte van het compromisvoorstel en de algemene oriëntatie desgevraagd te steunen", aldus de motietekst van ChristenUnie-Kamerlid Ceder.

Staatssecretaris Van Marum stelde in een reactie op de motie dat hij het beter beschermen van kinderen en het aanpakken van seksueel misbruik erg belangrijk vindt. "Alleen, het huidige compromisvoorstel kunnen wij als Nederland niet steunen, omdat wij end-to-end encryptie niet willen verzwakken. Hierover vindt donderdag een commissiedebat JBZ-Raad plaats. Vandaar dat ik deze motie het oordeel ontijdig moet geven." Daarmee geeft Van Marum aan dat hij vindt dat de motie nog niet in stemming moet worden gebracht.

Leeftijdsverificatie

Ceder diende daarnaast ook nog twee moties in over online leeftijdsverificatie. Zo kwam het Kamerlid samen met NSC-Kamerlid Six Dijkstra met een motie die de regering verzoekt om een interdepartementale taskforce leeftijdsverificatie op te richten, die juridische, beleidsmatige en technische inzichten bundelt, de implementatie van betrouwbare en "privacyvriendelijke leeftijdsverificatietechnologie" bevordert en toewerkt naar adequate online handhaving van geldende wetgeving op het gebied van leeftijdsgrenzen.

De tweede motie, die samen met Six-Dijkstra en SGP-Kamerlid Diederik van Dijk werd ingediend, verzoekt de regering om aan te sluiten bij het initiatief van Spanje, Frankrijk, Griekenland en Denemarken om leeftijdsgrenzen en verplichte leeftijdsverificatie op alle onlinediensten, waaronder sociale media, in te voeren. Deze motie ontraadt de staatssecretaris. "Ik vind het heel goed dat landen zich actief inzetten om kinderen te beschermen in de digitale wereld. Hierbij is leeftijdsverificatie een van de cruciale maatregelen die getroffen kunnen worden. Hierbij geldt wel dat het een zware maatregel is, die altijd proportioneel hoort te zijn." Aanstaande donderdag stemt de Tweede Kamer over de moties.