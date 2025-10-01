Petitie tegen verplicht digitaal ID-bewijs in VK 2,7 miljoen keer ondertekend

Een parlementaire petitie tegen de invoering van een verplicht digitaal identiteitsbewijs in het Verenigd Koninkrijk is al zo'n 2,7 miljoen keer ondertekend. Bij 100.000 handtekeningen kan het parlement een petitie bespreken. Vorige week kwam de Britse premier Keir Starmer met het plan om een digitaal identiteitsbewijs in het VK in te voeren. Iedereen die werkt moet over een dergelijk ID beschikken. Britse media meldde ook dat het bewijs wordt verplicht voor het huren van een woning.
Veel details over het plan zijn vooralsnog niet bekend, zoals de technische uitvoering. De Britse premier liet weten dat het digitale identiteitsbewijs op smartphones wordt geladen, maar er ook rekening wordt gehouden met mensen die geen smartphone kunnen gebruiken. De aankondiging zorgde voor felle kritiek van burgerrechtenbewegingen die allerlei campagnes aankondigden.
Een voormalig adviseur van Starmer laat tegenover The Times weten dat het plan voor het verplichte digitale identiteitsbewijs over zes maanden zo goed als dood is als de autoriteiten niet in actie komen. Volgens Peter Hyman is Labour er niet in geslaagd om complottheorieën te ontkrachten of miljoenen mensen te overtuigen dat het digitale ID zal helpen tegen illegale immigratie. "Niemand legt het uit", merkt hij op. Tegenstanders gaan daarentegen voortvarend te werk, aldus Hyman, die onder andere wijst naar de petitie op de website van het Britse parlement.
