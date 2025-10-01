NS gebruikt AI om te voorspellen waar en wanneer mensen zwartrijden

De NS maakt gebruik van AI om te voorspellen waar en wanneer mensen zwartrijden, zo heeft de vervoerder vandaag via een persbericht laten weten. Op basis van de voorspellingen houdt de NS controleacties op stations en op bepaalde trajecten. Het is de bedoeling dat veiligheidsmedewerkers van de NS dit najaar in hun app per trein een voorspelling van het aantal zwartrijders krijgen.
"AI is onze geheime troef", zegt Eelco van Asch, lid van de raad van bestuur van de NS, tegenover De Telegraaf. "Vroeger was het giswerk, nu is het precisiewerk. Onze teams weten exact welke trein prioriteit heeft. Het is een kat-en-muisspel, maar met AI hebben we een haviksoog. En het mooie? Het kost geen fortuin; het is slim gebruik van data die we al hebben."
De NOS meldt dat de voorspellingen zijn gebaseerd op eerder uitgevoerde metingen en controles. Naast standaardcontroles van de conducteurs gaat het ook om data die via extra controleacties is verzameld.
