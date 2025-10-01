Nieuws
image

NS gebruikt AI om te voorspellen waar en wanneer mensen zwartrijden

woensdag 1 oktober 2025, 15:56 door Redactie, 1 reacties

De NS maakt gebruik van AI om te voorspellen waar en wanneer mensen zwartrijden, zo heeft de vervoerder vandaag via een persbericht laten weten. Op basis van de voorspellingen houdt de NS controleacties op stations en op bepaalde trajecten. Het is de bedoeling dat veiligheidsmedewerkers van de NS dit najaar in hun app per trein een voorspelling van het aantal zwartrijders krijgen.

"AI is onze geheime troef", zegt Eelco van Asch, lid van de raad van bestuur van de NS, tegenover De Telegraaf. "Vroeger was het giswerk, nu is het precisiewerk. Onze teams weten exact welke trein prioriteit heeft. Het is een kat-en-muisspel, maar met AI hebben we een haviksoog. En het mooie? Het kost geen fortuin; het is slim gebruik van data die we al hebben."

De NOS meldt dat de voorspellingen zijn gebaseerd op eerder uitgevoerde metingen en controles. Naast standaardcontroles van de conducteurs gaat het ook om data die via extra controleacties is verzameld.

Reacties (1)
Reageer met quote
Vandaag, 16:47 door Anoniem
Fijn dat de NS eindelijk ook ontdekt heeft dat poortjes geen enkele zin hebben. Wel een beetje een rare manier van toegeven.

Zou die NS hiervoor ook data gebruiken van de welwillende reizigers? Dat moet bijna wel om tot een juist percentage te komen hoeveel zwartrijders op een traject aanwezig zijn.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure