Nieuws
image

Facebook en Instagram gaan advertenties tonen gebaseerd op AI-chats

woensdag 1 oktober 2025, 16:27 door Redactie, 3 reacties

Facebook en Instagram gaan advertenties en andere content tonen gebaseerd op de gesprekken die gebruikers met chatbot Meta AI voeren, zo heeft Meta vandaag aangekondigd. Het nieuwe beleid gaat op 16 december in. Gebruikers zullen op 7 oktober hierover worden gewaarschuwd. Meta claimt dat inmiddels meer dan een miljard mensen van de chatbot gebruikmaken.

Verder meldt het Amerikaanse techbedrijf dat gesprekken met Meta AI over onderwerpen zoals geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, gezondheid, etnische afkomst, filosofische overtuigingen en lidmaatschap van een vakbond niet zullen worden gebruikt voor het tonen van advertenties. Meta is van plan om de aanpassingen in de "meeste regio's" uit te rollen en hoopt dat het de "meer gepersonaliseerde ervaringen" binnenkort overal kan aanbieden.

CNBC laat weten dat ook Europese Facebook- en Instagram-gebruikers advertenties te zien zullen krijgen die op hun chatgesprekken met Meta AI zijn gebaseerd. Het gebruik van Meta AI binnen WhatsApp zal niet voor de advertenties worden gebruikt, tenzij gebruikers hun verschillende accounts hebben gekoppeld, aldus het techbedrijf.

Reacties (3)
Vandaag, 16:29 door Anoniem
Zoveelste oproep om die digitale harddrugs te verwijderen. Je hebt er niks aan, ook niet voor familie en vrienden. Die rust is heerlijk
Vandaag, 16:34 door Vuurvliegje87
Lijkt me leuk om die AI dan vol te stoppen met alleen maar random onzin.
Kijken wat hij daar van maakt
Vandaag, 16:50 door _R0N_
Door Vuurvliegje87: Lijkt me leuk om die AI dan vol te stoppen met alleen maar random onzin.
Kijken wat hij daar van maakt

Vol stampen met Fediverse info en vragen
