Criminelen claimen diefstal van data uit private GitHub-repositories Red Hat

Criminelen claimen 570 gigabyte aan data uit private GitHub-repositories van Red Hat te hebben gestolen. Het zou naast inloggegevens, vpn-profielen, CI/CD secrets, pipeline configuraties en infrastructure blueprints ook om Customer Engagement Reports (CERs) gaan, die gevoelige informatie over de omgevingen van klanten kunnen bevatten. Volgens de criminelen is de gestolen data uit 28.000 repositories afkomstig. De aanvallers claimen ook bij verschillende klanten van Red Hat te hebben ingebroken, zo blijkt uit screenshots die beveiligingsonderzoeker Kevin Beaumont op Mastodon deelde.

In een reactie tegenover Bleeping Computer laat Red Hat weten dat het bekend is met meldingen van een beveiligingsincident met betrekking tot de consultancy-afdeling van het bedrijf en dat de noodzakelijk herstelmaatregelen zijn genomen. Daarnaast stelt het bedrijf dat het beveiligingsprobleem geen andere diensten of producten raakt. Verdere details zijn niet gegeven en ook de claim van de aanvallers is niet door Red Hat bevestigd.