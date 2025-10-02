Nieuws
image

Criminelen claimen diefstal van data uit private GitLab-repositories Red Hat

donderdag 2 oktober 2025, 14:43 door Redactie, 8 reacties
Laatst bijgewerkt: Vandaag, 10:03

Criminelen claimen 570 gigabyte aan data uit private GitLab-repositories van Red Hat te hebben gestolen. Het zou naast inloggegevens, vpn-profielen, CI/CD secrets, pipeline configuraties en infrastructure blueprints ook om Customer Engagement Reports (CERs) gaan, die gevoelige informatie over de omgevingen van klanten kunnen bevatten. Volgens de criminelen is de gestolen data uit 28.000 repositories afkomstig. De aanvallers claimen ook bij verschillende klanten van Red Hat te hebben ingebroken, zo blijkt uit screenshots die beveiligingsonderzoeker Kevin Beaumont op Mastodon deelde.

In een reactie tegenover Bleeping Computer laat Red Hat weten dat het bekend is met meldingen van een beveiligingsincident met betrekking tot de consultancy-afdeling van het bedrijf en dat de noodzakelijk herstelmaatregelen zijn genomen. Daarnaast stelt het bedrijf dat het beveiligingsprobleem geen andere diensten of producten raakt. Verdere details zijn niet gegeven en ook de claim van de aanvallers is niet door Red Hat bevestigd.

Update

Red Hat laat in een reactie aan Security.NL weten dat het niet om GitHub gaat, maar er toegang is verkregen tot een GitLab-omgeving. Dit is in de tekst een titel aangepast.

Reacties (8)
02-10-2025, 16:36 door MZi038
Dit kon wel eens een grote worden. 28.000 repositories, 800 CERs en 570GB aan data. En als je de lijst met getroffen klanten ziet...
02-10-2025, 16:39 door Ism Majhool
Door MZi038: Dit kon wel eens een grote worden. 28.000 repositories, 800 CERs en 570GB aan data. En als je de lijst met getroffen klanten ziet...

ha, potentieel 28.000 datalekken. US-Senate, NIST, NASA enzovoort.
02-10-2025, 21:24 door Anoniem
Github bevat geen gevoelige informatie. Wordt dat trouwens niet door Microsoft beveiligd? Redhat gebruikt volgens mij gitlab ipv github.
03-10-2025, 08:34 door Anoniem
Apart, want ik lees altijd dat dit alleen bij Windows omgevingen gebeurt.
Blijkbaar kunnen ze hun eigen linux omgeving niet eens goed beheren?
Of hebben ze updates gemist, die je zo gemakkelijk altijd op ieder moment kan installeren?
03-10-2025, 09:25 door Ism Majhool
Door Anoniem: Github bevat geen gevoelige informatie. Wordt dat trouwens niet door Microsoft beveiligd? Redhat gebruikt volgens mij gitlab ipv github.

Het is maar net wat je gevoelig vindt. Datalekken gaan niet alleen over persoonsgegevens. Er is meer informatie die het waard is om te beveiligen. Denk aan CERs. En het lekken van die informatie is weel intel om de klanten te hacken.

En Redhat bevestigd dat hun github is gehackt.
03-10-2025, 10:57 door Anoniem
Door Anoniem: Apart, want ik lees altijd dat dit alleen bij Windows omgevingen gebeurt.
Blijkbaar kunnen ze hun eigen linux omgeving niet eens goed beheren?
Of hebben ze updates gemist, die je zo gemakkelijk altijd op ieder moment kan installeren?

ja dit is inderdaad nieuws, dat andere waar je ironisch over probeert te doen niet...
03-10-2025, 16:59 door Anoniem
This incorrectly states GitHub when it should be GitLab. Red Hat's official statement is here: https://www.redhat.com/en/blog/security-update-incident-related-red-hat-consulting-gitlab-instance
03-10-2025, 21:10 door Anoniem
Door Ism Majhool:
Door Anoniem: Github bevat geen gevoelige informatie. Wordt dat trouwens niet door Microsoft beveiligd? Redhat gebruikt volgens mij gitlab ipv github.

Het is maar net wat je gevoelig vindt. Datalekken gaan niet alleen over persoonsgegevens. Er is meer informatie die het waard is om te beveiligen. Denk aan CERs. En het lekken van die informatie is weel intel om de klanten te hacken.

En Redhat bevestigd dat hun github is gehackt.
Wat waard is om te beveiligen zet je niet in een git repository ook al is deze prive. Mocht je bv toch een private key in git willen dan encrypt je deze eerst. Zie ansible vault.
Redhat bevestigd helemal niet dat hun github is gehackt. Redhat gebruikt gitlab (ps: ooit opgezet door een Hollander). het gaat om een gitlab instance van internal Red Hat Consulting collaboration in select engagements https://www.redhat.com/en/blog/security-update-incident-related-red-hat-consulting-gitlab-instance
Het schijnt dat de brandhaard een windows laptop is :)
