Denemarken wil dat EU-landen dit jaar nog over digitale euro stemmen

EU-voorzitter Denemarken wil dat de EU-landen dit jaar nog over de digitale euro stemmen om zo een positie over de munt in te nemen. Dat schrijft demissionair minister Heinen van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer. De bewindsman deed verslag van de Eurogroep en informele Ecofinraad die een kleine twee weken geleden plaatsvonden.

De Eurogroep is een informeel orgaan waarin de ministers van de landen van de eurozone samenkomen om euro-aangelegenheden te bespreken. De Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin) is verantwoordelijk voor economisch beleid, belasting­vraagstukken en regelgeving inzake financiële diensten en bestaat uit de ministers van Economische Zaken en van Financiën van de Europese lidstaten. Tijdens de laatste overleggen stond de digitale euro ook op de agenda.

Twee jaar geleden kwam de Europese Commissie met een voorstel voor de invoering van de digitale euro. Zodra de Europese Commissie met een voorstel komt zullen het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, die de regeringen van de EU-landen vertegenwoordigt, met een eigen positie komen. Vervolgens zullen de organen vanuit hun ingenomen positie over het voorstel onderhandelen.

De EU-landen zijn al enige tijd over de digitale euro aan het onderhandelen om tot een gezamenlijke positie te komen. "Het Deense EU-voorzitterschap heeft de ambitie om dit jaar nog tot een raadspositie voor de digitale euro te komen. De verwachting voor de aankomende maanden is daarom dat er verschillende raadswerkgroepen op expertniveau worden georganiseerd om op de belangrijkste thema’s tot overeenstemming te komen", aldus minister Heinen.

Volgens de bewindsman werden tijdens de laatste Eurogroep de wetsvoorstellen besproken die de juridische basis moeten vormen voor de digitale euro. "Specifiek spraken de ministers over de procedure om de aanhoudingslimieten voor de digitale euro vast te stellen, waar de Eurogroep overeenstemming over bereikte." Er zijn echter ook nog onderdelen van de digitale euro waarover nog geen overeenstemming is. Het gaat hierbij met name om de offline functionaliteit van de digitale euro en het compensatiemodel, laat Heinen weten. Volgende week staat er nieuw overleg van de Eurogroep en Ecofinraad gepland. Een formele agenda is nog niet bekend, maar de minister verwacht dat wederom de digitale euro zal worden besproken.