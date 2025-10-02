Japanse supermarkten vrezen tekort aan Asahi-bier na cyberaanval op brouwerij

Japanse supermarkten vrezen een tekort aan Asahi-bier nadat de brouwerij een aantal dagen geleden door een cyberaanval werd getroffen. De aanval legde het bestel- en bezorgsysteem van de populairste bierfabrikant van Japan plat. De meeste van de dertig Asahi-brouwerijen in Japan hebben sinds maandag niets meer geproduceerd, aldus de Financial Times. Verschillende Japanse supermarktketens laten tegenover de krant weten dat het Asahi-bier de komende dagen zal uitverkopen.
Ook cafés krijgen mogelijk met tekorten te maken, aldus de FT. Wanneer Ashai de productie zal hervatten is nog altijd onbekend. Volgens de krant produceert de bierbrouwer normaliter 6,7 miljoen grote bierflessen per dag, gebaseerd op cijfers van vorig jaar. Details over de aard van de cyberaanval bij Asahi en hoe die mogelijk was zijn niet bekend. Onlangs werd ook Jaguar Land Rover getroffen door een cyberaanval. De productie bij de autofabrikant ligt inmiddels al een maand plat. Om het bedrijf te helpen kreeg het een lening van omgerekend 1,7 miljard euro waarvoor de Britse overheid garant staat.
