Kamervragen over gebruik van Facebook en Instagram door Rijksoverheid

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan demissionair minister Karremans van Economische Zaken over het gebruik van Facebook en Instagram door de rijksoverheid. Aanleiding is een rechtelijke uitspraak dat Meta met profilerende tijdlijnen op beide socialmediaplatforms de Digital Services Act (DSA) overtreedt. De rechter oordeelde ook dat Meta aanpassingen aan de apps moet doorvoeren zodat, wanneer gebruikers hun tijdlijn wijzigen, dit ook bewaard blijft.
Naar aanleiding van de uitspraak heeft GroenLinks-PvdA nu Kamervragen gesteld. "Waarom maakt de Rijksoverheid nog steeds gebruik van online platforms die de Europese wet- en regelgeving niet naleven? Hoe treedt u normerend op tegen de desbetreffende techbedrijven?", wil Kamerlid Kathmann van de minister weten. "Deelt u de mening dat niet de rechter, maar de toezichthouder moet afdwingen dat bedrijven als Meta de Europese wet- en regelgeving naleven?", vraagt het Kamerlid verder.
Karremans moet ook duidelijk wat hij gaat doen om toezichthouders als de Autoriteit Consument & Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens in staat te stellen om proactief toe te zien op de naleving van Europese wet- en regelgeving. Verder moert de bewindsman laten weten of hij bereid is, in zoverre mogelijk, bijstand te verlenen aan maatschappelijke organisaties die juridisch de strijd aan gaan met grote techbedrijven. De Kamervragen moeten binnen drie weken zijn beantwoord.
Afgelopen juli werd beken dat de Rijksoverheid als het om socialmediaplatforms gaat vooral actief is op LinkedIn, X, Instagram en YouTube. Demissionair staatssecretaris Van Marum voor Digitalisering liet daarover weten dat rijksorganisaties van social media gebruikmaken om op "efficiënte en laagdrempelige" manier met hun doelgroepen te communiceren. "Sociale media worden ingezet voor publieksvoorlichting, informeren, gesprek en vraagbeantwoording (webcare), en luisteren naar de sentimenten, vragen en zorgen in de samenleving."
