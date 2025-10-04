Signal roept Duitsland op om tegen invoering van chatcontrole te stemmen

Meredith Whittaker, het hoofd van chatapp Signal, heeft Duitsland in een open brief opgeroepen om tegen de invoering van chatcontrole te stemmen, waarbij chatberichten van burgers worden gecontroleerd. Volgens Whittaker betekent chatcontrole het einde van het recht op privacy in Europa en zorgt het voor een toekomst met massasurveillance.

"Onder het mom van het beschermen van kinderen, zou het laatste voorstel voor chatcontrole het op grote schaal controleren van elk bericht, foto en video op het apparaat van een gebruiker verplichten, en die via een door de overheid verplichte database of AI-model laten beoordelen of de inhoud is toegestaan of niet", aldus Whittaker. Ze waarschuwt dat allerlei kwaadwillenden misbruik van het scansysteem kunnen maken en dat zo de bescherming die end-to-end encryptie biedt wordt ondermijnd.

"Voor Signal is chatcontrole een existentiële dreiging", merkt Whittaker verder op. "We zullen de integriteit van onze dienst niet in gevaar brengen, of de veiligheid van de mensen die wereldwijd op ons vertrouwen, vaak in situaties waar privécommunicatie het verschil is tussen leven en dood." Het hoofd van Signal stelt als er straks een keuze moet worden gemaakt tussen het toevoegen van een "surveillance machine" aan Signal of het vertrek uit de Europese Unie, de chatapp de EU zal verlaten.

Zoals het er nu naar uitziet zullen de EU-landen op 14 oktober stemmen over een voorstel van EU-voorzitter Denemarken voor het invoeren van chatcontrole. Daarna kunnen er onderhandelingen plaatsvinden over het plan met de Europese Commissie en het Europees Parlement. De stem van Duitsland zal daarbij doorslaggevend zijn. "De economische, sociale en politieke veiligheid worden door de massasurveillance van chatcontrole in gevaar gebracht. We roepen Duitsland op verstandig te zijn en achter haar principes te blijven staan. We kunnen de geschiedenis zich niet laten herhalen, dit keer met grotere databases en veel meer gevoelige data", besluit Whittaker haar brief (pdf).