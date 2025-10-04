Salesforce reageert op het afpersen van klanten door criminelen

Salesforce heeft gereageerd op het afpersen van klanten door criminelen. Gisteren verscheen er een website op internet waar de namen van tientallen bedrijven worden genoemd, waarvan de Salesforce-omgeving zou zijn gecompromitteerd. Als de genoemde bedrijven niet voor 10 oktober betalen, dreigen de criminelen de vermeende uit Salesforce gestolen data openbaar te maken.

"We zijn bekend met recente pogingen tot afpersing door aanvallers, die we samen met externe experts en autoriteiten hebben onderzocht", laat Salesforce via de eigen website weten. De pogingen zouden betrekking hebben op incidenten uit het verleden of waarvoor geen bewijs is. Salesforce voegt toe dat het getroffen klanten support biedt. "Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat het Salesforce-platform is gecompromitteerd, noch heeft deze activiteit te maken met een bekende kwetsbaarheid in onze technologie."

Salesforce is een veelgebruikte leverancier van Customer Relationship Management (CRM) software. Via CRM-systemen houden bedrijven allerlei informatie over klanten en potentiële klanten bij. De afgelopen maanden maakten meerdere bedrijven melding dat hun Salesforce-omgeving was gecompromitteerd door aanvallers die gebruikmaakten van social engineering of gestolen tokens. Salesforce laat afsluitend weten de situatie in de gaten te houden en roept klanten op om alert te blijven op phishing en social engineering, aangezien dit de tactieken zijn die de aanvallers vaak gebruiken.