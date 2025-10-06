Overheid roept burgers via nieuwe campagne op om IoT-apparaten te updaten

De overheid roept burgers via een nieuwe campagne op om hun Internet of Things (IoT)-apparaten te updaten, anders kunnen criminelen die voor allerlei doeleinden gebruiken. Uit onderzoek dat het ministerie van Economische Zaken liet uitvoeren blijkt dat één derde van de ondervraagde Nederlanders niet meteen beveiligingsupdates voor hun IoT-apparatuur installeert.

"Dat betekent dat er in Nederland minimaal 2,5 miljoen apparaten staan die niet altijd de laatste updates hebben gehad", aldus het ministerie. "Cybercriminelen kunnen slecht beveiligde apparaten hacken of overnemen en gebruiken voor ddos-aanvallen, phishingmails, het installeren van ransomware en datadiefstal. Bovendien kunnen ze het apparaat, afhankelijk van het type, op afstand bedienen. Daarom is het belangrijk om die slimme apparaten goed te beveiligen met de laatste updates."

Om ervoor te zorgen dat mensen hun IoT-apparaten updaten startte het ministerie een aantal jaren geleden de "Doe je Updates" campagne, die de afgelopen jaren meerdere keren werd herhaald. Vandaag is de campagne weer gestart. "Slechts twee derde van de Nederlanders zegt zijn slimme apparaten vaak of regelmatig te updaten, maar ook een aanzienlijk deel doet dit niet of slechts zelden. Er is dus nog winst te behalen", zo stelt het ministerie. Uit onderzoek naar eerdere campagnes blijkt dat die er niet voor zorgen dat mensen hun IoT-apparaten ook daadwerkelijk gaan updaten.