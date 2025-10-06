Nieuws
Overheid roept burgers via nieuwe campagne op om IoT-apparaten te updaten

maandag 6 oktober 2025, 09:58 door Redactie, 8 reacties

De overheid roept burgers via een nieuwe campagne op om hun Internet of Things (IoT)-apparaten te updaten, anders kunnen criminelen die voor allerlei doeleinden gebruiken. Uit onderzoek dat het ministerie van Economische Zaken liet uitvoeren blijkt dat één derde van de ondervraagde Nederlanders niet meteen beveiligingsupdates voor hun IoT-apparatuur installeert.

"Dat betekent dat er in Nederland minimaal 2,5 miljoen apparaten staan die niet altijd de laatste updates hebben gehad", aldus het ministerie. "Cybercriminelen kunnen slecht beveiligde apparaten hacken of overnemen en gebruiken voor ddos-aanvallen, phishingmails, het installeren van ransomware en datadiefstal. Bovendien kunnen ze het apparaat, afhankelijk van het type, op afstand bedienen. Daarom is het belangrijk om die slimme apparaten goed te beveiligen met de laatste updates."

Om ervoor te zorgen dat mensen hun IoT-apparaten updaten startte het ministerie een aantal jaren geleden de "Doe je Updates" campagne, die de afgelopen jaren meerdere keren werd herhaald. Vandaag is de campagne weer gestart. "Slechts twee derde van de Nederlanders zegt zijn slimme apparaten vaak of regelmatig te updaten, maar ook een aanzienlijk deel doet dit niet of slechts zelden. Er is dus nog winst te behalen", zo stelt het ministerie. Uit onderzoek naar eerdere campagnes blijkt dat die er niet voor zorgen dat mensen hun IoT-apparaten ook daadwerkelijk gaan updaten.

Vandaag, 10:07 door Anoniem
Maar dan moet er natuurlijk wel een goede update zijn.... Veel makers van IoT rollen die dingen uit en patchen vervolgens nooit meer iets. Als er niets te updaten valt blijft het onveilig en zou naar mijn idee elke fabrikant de verplichting moeten krijgen hier tijd en energie in te steken.
Vandaag, 10:17 door Aap uit de mouw
Zo min mogelijk aan het internet verbinden is het meest veilige. Mijn wasmachine heeft geen verbinding met mn telefoon nodig.
Helaas zijn er steeds minder keuzes voor 'domme' apparaten.
Vandaag, 10:18 door Anoniem
Ik geloof niets van het onderzoek. Ik ken namelijk bijna geen mensen die hun IOT apparaten zelf updaten. Dus dat een derde dat niet doet geloof ik niets van. We mogen blij zijn als 1/3 zijn IOT apparaten wel update. En dat zou ik al hoog vinden. Voor veel (chinezen) hardware worden geen updates gemaakt of zijn ze heel slecht te verkrijgen.
Vandaag, 10:19 door Anoniem
Gewoon de ISP de verbinding laten afsluiten als er stoute dingen gedaan worden..
Doen ze al jaren, waarom kan dat niet ook voor IOT devices die meedoen aan botnets enzo?
Vandaag, 10:22 door Anoniem
De grootste dieven zijn die gasten van de AIVD waarbij ze al je info van de server van zulke apparaten pakken met hun sleepwet al hebben ze daar niks te zoeken.
En binnenkort wordt dat nog erger via de bewaarplicht en chatcontrole.
Dus het is erg hypocriet om voor de ene hacker te waarchuwen terwijl je zelf de grootste hackers bent die de meest indringende privédingen van burgers leest oo grote schaal.

Mijn advies wat IOT betreft; neem gewoon "domme" systemen, anders zit de overheid er vroeg of laat toch wel in te graaien.
Vandaag, 10:23 door Anoniem
Door Aap uit de mouw: Zo min mogelijk aan het internet verbinden is het meest veilige. Mijn wasmachine heeft geen verbinding met mn telefoon nodig.
Helaas zijn er steeds minder keuzes voor 'domme' apparaten.

Helaas wel ja en nu kun je er nog voor kiezen om deze niet verbinden met het internet maar er komt natuurlijk een moment dat het hele apparaat niet meer werkt zonder verbinding.
In de huidige situatie (behalve beveiligingslekken) niet zo heel erg. Maar met hoe hard wij op weg zijn naar een controlestaat (Chatcontrole, slimme camera's, etc.) voor zie ik straks een limiet op je aantal wasbeurten in de week en een blokkade op je droger in de zomer want je kunt tenslotte je was gewoon buiten hangen.
En dit gaat dan vervolgens nog veel meer gebeuren.
Vandaag, 10:24 door Anoniem
Door Aap uit de mouw: Zo min mogelijk aan het internet verbinden is het meest veilige. Mijn wasmachine heeft geen verbinding met mn telefoon nodig.
Helaas zijn er steeds minder keuzes voor 'domme' apparaten.

Ik ben er bang voor dat wanneer ik op mezelf ga wonen er geen optie meer voor is. Wil ik mn wasje draaien? Kijk eerst deze 15 minuten lange, ad. Sta je er niet bij? Gaat het geluid gewoon luider.
Vandaag, 10:55 door De digitale vulpen
De overheid zou ook kunnen benadrukken dat potentiële kopers van IoT apparaten eens goed nadenken of het zinnig is een IoT koelkast of wasmachine, muziekapparatuur, verlichting, zonwering etc. etc. aan te schaffen.

Wat is er mis met alleen een aan/uit knop? Ik zie het bezwaar wer-ke-lijk niet.

Het zijn in mijn visie allemaal vrijwel onzinnige toevoegingen die deze zg. smart artefacten extra compliceren en - vergeet niet! - evenredig gevoeliger voor storingen maken. Want hoe meer functies, hoe meer onderdelen die evident noodzakelijk zijn voor deze functies; onderdelen die allemaal 'stuk kunnen gaan'. 'Kassa' als de garantietermijn voorbij is (twee jaar) Overdreven? Neen, een spijkerharde wet.

Ik ben er zelfs trots op dat ik mijn zelfstandigheid zo weinig als mogelijk laat interveniëren of beïnvloeden door 'smart'.

Ik heb geen smartphone (benadruk ik maar even in BOLD want anders is er gegarandeerd een reageerder die mij daar fijntjes op attendeert)
Mijn enige apparaat met 'smart' is de tv die ik alleen gebruik om regelmatig, zo'n driemaal per week een dvd of Blu-ray te kijken. Het toestel heeft geen aansluiting naar buiten via de modem (UTP) Het enige waar ik geen zicht op heb is dat er wel een potentiële draadloze verbinding mogelijk is dat ik met mijn merk TV (Samsung) niet kan elimineren.(*)

(* Over die geniepige feitelijk achterbakse functie van meerdere merken smart-tv's is hier (security.nl) al eens iets geschreven. Weet niet meer wanneer: jammer genoeg niet gebookmarked.)
