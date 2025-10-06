Flock laat microfoons voor detectie van schoten ook naar menselijke stemmen luisteren

De Amerikaanse fabrikant van ANPR-camera's Flock Safety laat microfoons die het levert voor de detectie van pistool- en geweerschoten ook naar menselijke stemmen luisteren. Drie jaar geleden lanceerde Flock het audiodetectiesysteem Raven, waarmee politiekorpsen in Amerikaanse steden worden gewaarschuwd wanneer het systeem pistool- of geweerschoten waarneemt.

Flock is vooral bekend van het ANPR (Automatic Number Plate Recognition)-cameranetwerk dat in meer dan zesduizend gemeenschappen in de Verenigde Staten actief is. De camera's kunnen kentekenplaten lezen en allerlei informatie over voertuigen verzamelen. Daarnaast biedt het bedrijf als onderdeel van de productlijn ook de Raven-microfoons, die aan de ANPR-camera's kunnen worden gekoppeld. Deze microfoons worden nu uitgebreid met "human distress" detectie. Volgens het bedrijf moeten de microfoons zo een toevoeging worden op al aanwezige camerasurveillance. De microfoons moeten noodsituaties detecteren in plekken die beveiligingscamera's missen.

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF maakt zich grote zorgen over de aankondiging van Flock en het bijbehorende marketingmateriaal. Zo is een afbeelding van de Raven-microfoon te zien met daaronder een melding van hoe politie wordt gewaarschuwd na het detecteren van "geschreeuw". Volgens de EFF is het onduidelijk hoe de technologie precies werkt. Bij de detectie van geweerschoten wordt gezocht naar geluiden die overeenkomen met geweerschoten.

De EFF stelt dat de technologie voor het detecteren van geweerschoten op zichzelf al gevaarlijk genoeg is. Zo is het voorgekomen dat politie bij het afsteken van vuurwerk wordt gewaarschuwd. "Het introduceren van een nieuwe feature waardoor al geïnstalleerde Raven-microfoons in allerlei steden naar menselijke stemmen in nood gaan luisteren zal waarschijnlijk allerlei onvoorziene gevolgen op juridisch gebied, voor burgerrechten en zelfs lichamelijke veiligheid hebben", aldus de burgerrechtenbeweging.

Onlangs werd bekend dat Flock Safety federale Amerikaanse autoriteiten toegang heeft gegeven tot meer dan 80.000 camera's, zonder dat lokale politiekorpsen dit wisten. Naar aanleiding van de ophef die hierover ontstond besloot het bedrijf om de samenwerking met de federale Amerikaanse autoriteiten tijdelijk te pauzeren. Daarnaast kwam Flock in het nieuws omdat het ook drones biedt die van ANPR-camera's zijn voorzien.