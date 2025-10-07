Microsoft verwijdert methodes voor Windows 11-installatie met lokaal account

Microsoft heeft in nieuwe testversies van Windows 11 methodes verwijderd voor het installeren van Windows 11 met een lokaal account. In de systeemeisen van Windows 11 Home en Pro staat dat het gebruik van een Microsoft-account tijdens de installatie verplicht is. Gebruikers kunnen na de installatie wel voor een lokaal account kiezen. Er zijn tijdens de installatie echter verschillende commando's uit te voeren waardoor Windows 11 toch met een lokaal account is te installeren.

In de aankondiging van nieuwe testversies van Windows 11 laat Microsoft nu weten dat het commando's voor een "local-only" installatie gaat verwijderen. Het techbedrijf claimt dat deze methodes vaak worden gebruikt om de installatie met een Microsoft-account te omzeilen, maar er ook zo belangrijke installatieschermen worden overgeslagen, waardoor gebruikers eindigen met een systeem dat mogelijk niet volledig geconfigureerd is voor gebruik.

"Gebruikers moeten de Windows Setup experience afronden met internet en een Microsoft-account om ervoor te zorgen dat het apparaat goed is geïnstalleerd", aldus Microsoft. Op Reddit reageren gebruikers vooral negatief en stellen dat ze, mede vanwege privacyredenen en zorgen over tracking, Windows 11 niet met een Microsoft-account willen installeren.