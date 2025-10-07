Nieuws
Microsoft verwijdert methodes voor Windows 11-installatie met lokaal account

dinsdag 7 oktober 2025, 09:18 door Redactie, 3 reacties

Microsoft heeft in nieuwe testversies van Windows 11 methodes verwijderd voor het installeren van Windows 11 met een lokaal account. In de systeemeisen van Windows 11 Home en Pro staat dat het gebruik van een Microsoft-account tijdens de installatie verplicht is. Gebruikers kunnen na de installatie wel voor een lokaal account kiezen. Er zijn tijdens de installatie echter verschillende commando's uit te voeren waardoor Windows 11 toch met een lokaal account is te installeren.

In de aankondiging van nieuwe testversies van Windows 11 laat Microsoft nu weten dat het commando's voor een "local-only" installatie gaat verwijderen. Het techbedrijf claimt dat deze methodes vaak worden gebruikt om de installatie met een Microsoft-account te omzeilen, maar er ook zo belangrijke installatieschermen worden overgeslagen, waardoor gebruikers eindigen met een systeem dat mogelijk niet volledig geconfigureerd is voor gebruik.

"Gebruikers moeten de Windows Setup experience afronden met internet en een Microsoft-account om ervoor te zorgen dat het apparaat goed is geïnstalleerd", aldus Microsoft. Op Reddit reageren gebruikers vooral negatief en stellen dat ze, mede vanwege privacyredenen en zorgen over tracking, Windows 11 niet met een Microsoft-account willen installeren.

Vandaag, 09:27 door Anoniem
Steeds meer reden om maar geen windows 11 te draaien.
De support kunnen ze ook in hun reet steken.
Vandaag, 09:34 door BerryVHouten - Bijgewerkt: Vandaag, 09:35
Ronduit belachelijk.

Gebruikers moeten de keuze kunnen blijven houden tussen een systeem met online account of lokaal account. Ik opteer altijd voor een lokaal account.
Deze beslissing gaat klanten kosten.
Vandaag, 09:41 door Anoniem
Door BerryVHouten:
Deze beslissing gaat klanten kosten.
Nee hoor dat accepteren ze vrijwel allemaal.
Wat is het alternatief ?
Apple veel te duur.
Linux onwetendheid omdat mensen nog steeds denken dat ze de terminal moeten gebruiken.
Het leven, en vooral met Windows gaat gewoon verder.
