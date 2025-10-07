Nederland telt 19,2 miljoen apparaten die via eigen simkaart data uitwisselen

Nederland telt 19,2 miljoen apparaten die via een eigen simkaart data met beheerders uitwisselen, zo laat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de nieuwste editie van de Telecommonitor weten. Het gaat om machine-to-machine (M2M) simkaarten gebruikt door onder andere auto’s, rookmelders, alarmsystemen en "slimme" energiemeters. Het aantal M2M-aansluitingen steeg in het tweede kwartaal met ongeveer 400.000 simkaarten, naar 19,2 miljoen.

"Machine to machinetoepassingen worden steeds belangrijker. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om auto’s of om apparaten (zoals rookmelders, alarmsystemen en slimme energiemeters) die via een internetaansluiting informatie uitwisselen met de digitale systemen van beheerders van de apparaten", stelde de ACM eerder dit jaar. M2M-simkaarten beschikken over een 0970-nummer. Data-only simkaarten met een 06-nummer worden niet als M2M-simkaart beschouwd. De 0970-nummerreeks heeft een nummerlengte van twaalf cijfers. Er zijn 100.000.000 nummers beschikbaar voor uitgifte.

"De komende jaren krijgen veel apparaten een simaart. Denk bijvoorbeeld aan uw energiemeter, uw navigatiesysteem of uw tablet. Iedere simkaart heeft een telefoonnummer. Er zijn niet voldoende 06-nummers beschikbaar om al deze apparaten met een simkaart van een 06-nummer te voorzien. Als de tiencijferige 06-nummers opraken, heeft dat grote financiële en maatschappelijke gevolgen. U kunt helpen voorkomen dat de 06-nummers opraken. Dat kunt u doen door voortaan voor mobiele data-toepassingen 0970-nummers te gebruiken", zo stelde de ACM in een factsheet uit 2016 voor telecomaanbieders (pdf).

Begin dit jaar stelde de ACM in de jaarlijkse Monitor Nummeruitgifte (pdf) dat de vraag naar 0970-nummers voor M2M-toepassingen jaarlijks blijft groeien. "Door de ontwikkeling van de digitale economie ontstaan meer verbindingsmogelijkheden. Dit uit zich in een toename van Internet of Things (IoT) toepassingen waarvoor 0970-nummers worden gebruikt. De ACM verwacht dat de druk op de nummerruimte voor 0970-nummers verder zal toenemen als gevolg van een groeiende behoefte in de markt aan deze nummers en de toekomstige regelgeving."

Vorig jaar waren er in totaal 54.700.000 M2M-nummers uitgegeven, wat 54,7 procent van de M2M-nummerruimte is. De ACM laat aan Security.NL weten dat de 19,2 miljoen verwijst naar het aantal actieve apparaten met een M2M-simkaart dat daadwerkelijk in gebruik is. De 54,7 miljoen uitgegeven M2M-nummers betreft het aantal nummers dat aan telecomaanbieders is toegekend. Het gaat hierbij om het potentieel aan nummers waar gebruik van mag worden gemaakt.

Op de korte termijn verwacht de ACM geen tekort aan M2M-nummers. "Dit kan op de middellange termijn anders zijn als in de toekomst 0970-nummers onder bepaalde voorwaarden op duurzame basis in het buitenland mogen worden gebruikt." Het ministerie van Economische Zaken werkt aan een wijziging van de Telecommunicatiewet om onder andere het extraterritoriaal gebruik van M2M-nummers toe te staan.