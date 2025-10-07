Nieuws
Android voor tweede keer in 10 jaar tijd zonder maandelijkse beveiligingsupdates

dinsdag 7 oktober 2025, 12:17 door Redactie, 0 reacties

Voor de tweede keer in 10 jaar tijd heeft Google besloten om geen maandelijkse beveiligingsupdates voor Android uit te brengen. Sinds augustus 2015 publiceert Google elke maand beveiligingsbulletins waarin het Android-kwetsbaarheden verhelpt. Tot juli van dit jaar verschenen er elke maand patches voor Android, maar in juli verscheen er voor het eerst een leeg beveiligingsbulletin. Google gaf geen reden voor het niet uitbrengen van updates die maand.

Nu zijn er tijdens de maandelijkse patchronde van oktober opnieuw geen beveiligingsupdates verschenen. Qualcomm heeft deze maand ook nog geen updates uitgebracht. Samsung is wel met updates voor de eigen Androidtelefoons gekomen. Geen van de door Samsung verholpen kwetsbaarheden is als kritiek aangemerkt.

