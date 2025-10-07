Minister komt met voorstel voor Europees uitwisselen van gezondheidsgegevens

Demissionair minister Jan Anthonie Bruijn van Volksgezondheid heeft een conceptvoorstel gepresenteerd dat het Europees uitwisselen van gezondheidsgegevens mogelijk moet maken. Het Nederlandse Nationaal Contactpunt voor eHealth (NCPeH-NL) moet ervoor zorgen dat zorgverleners in verschillende landen gezondheidsgegevens met elkaar kunnen delen. Hierdoor wordt het mogelijk dat een zorgaanbieder in een andere lidstaat gegevens opvraagt over een Nederlandse cliënt die hij in behandeling heeft. Verder wordt ook de omgekeerde situatie mogelijk: een zorgaanbieder in Nederland kan gegevens opvragen over een cliënt uit een andere lidstaat die hij in behandeling heeft.
Het wetsvoorstel voor het NCPeH-NL moet nog in de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft bezwaar tegen het voorstel, omdat onvoldoende bepaald is met welke derde partijen persoonsgegevens mogen worden uitgewisseld. "Het concept doorstaat de toetsing aan punt 4 (rechtszekerheid) en c (toereikend, ter zake dienend en beperkt tot wat voor de doeleinden noodzakelijk is) van het kader in de bijlage niet. Bij ongewijzigde vaststelling zal de bepaling wegens strijd met hoger recht buiten toepassing gelaten moeten worden", aldus de privacytoezichthouder in een brief die afgelopen december naar de minister van Volksgezondheid werd gestuurd (pdf).
In het wetsvoorstel staat dat via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) wordt bepaald aan welke voorwaarden zorgaanbieders moeten voldoen om toegang tot het nationaal contactpunt te krijgen, welke gegevens door het nationaal contactpunt worden verwerkt en welke loggegevens tijdelijk worden bewaard. "Zonder AMvB is de toegang tot het NCPeH-NL voor zorgaanbieders niet geregeld en bestaat er geen grondslag voor het uitwisselen van gegevens door het NCPeH-NL", zo staat in een uitleg bij het nu gepresenteerde voorstel.
In het voorstel staat dat een wettelijk basis nodig is om de gezondheidsgegevens Europees via het contactpunt uit te kunnen wisselen. "Alternatieven, zoals het werken met toestemming als grondslag, zijn onderzocht en zijn niet geschikt. Dit komt doordat in zijn algemeenheid geldt dat tussen burger en overheid een afhankelijkheidsrelatie bestaat. De wettelijke basis is dus noodzakelijk voor de uitvoering." Het publiek kan tot 18 november via Internetconsultatie.nl op het voorstel reageren.
De European Health Data Space Verordening (EHDS) is een voorstel van de Europese Commissie voor het delen van medische gegevens in de Europese Unie in een gemeenschappelijk gebruikt formaat. Zorgaanbieders moeten digitale gezondheidsgegevens op technisch uniforme wijze beschikbaar stellen aan andere zorgaanbieders, in welke lidstaat de zorgaanbieder is gevestigd of waar de behandeling dan ook plaatsvindt.
Standaard zullen gezondheidsgegevens voor zowel primair als secundair gebruik worden uitgewisseld. Bij primair gebruik gaat het om het gebruik van gezondheidsgegevens voor het verlenen van zorg. Bij het secundaire gebruik van gezondheidsgegevens gaat het om zaken zoals onderzoek, onderwijs, ontwikkeling van diensten en producten, inclusief het trainen van 'AI', beleidsvorming en leveren van gepersonaliseerde zorg door behandelaars.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.