Minister komt met voorstel voor Europees uitwisselen van gezondheidsgegevens

Demissionair minister Jan Anthonie Bruijn van Volksgezondheid heeft een conceptvoorstel gepresenteerd dat het Europees uitwisselen van gezondheidsgegevens mogelijk moet maken. Het Nederlandse Nationaal Contactpunt voor eHealth (NCPeH-NL) moet ervoor zorgen dat zorgverleners in verschillende landen gezondheidsgegevens met elkaar kunnen delen. Hierdoor wordt het mogelijk dat een zorgaanbieder in een andere lidstaat gegevens opvraagt over een Nederlandse cliënt die hij in behandeling heeft. Verder wordt ook de omgekeerde situatie mogelijk: een zorgaanbieder in Nederland kan gegevens opvragen over een cliënt uit een andere lidstaat die hij in behandeling heeft.

Het wetsvoorstel voor het NCPeH-NL moet nog in de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft bezwaar tegen het voorstel, omdat onvoldoende bepaald is met welke derde partijen persoonsgegevens mogen worden uitgewisseld. "Het concept doorstaat de toetsing aan punt 4 (rechtszekerheid) en c (toereikend, ter zake dienend en beperkt tot wat voor de doeleinden noodzakelijk is) van het kader in de bijlage niet. Bij ongewijzigde vaststelling zal de bepaling wegens strijd met hoger recht buiten toepassing gelaten moeten worden", aldus de privacytoezichthouder in een brief die afgelopen december naar de minister van Volksgezondheid werd gestuurd (pdf).

In het wetsvoorstel staat dat via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) wordt bepaald aan welke voorwaarden zorgaanbieders moeten voldoen om toegang tot het nationaal contactpunt te krijgen, welke gegevens door het nationaal contactpunt worden verwerkt en welke loggegevens tijdelijk worden bewaard. "Zonder AMvB is de toegang tot het NCPeH-NL voor zorgaanbieders niet geregeld en bestaat er geen grondslag voor het uitwisselen van gegevens door het NCPeH-NL", zo staat in een uitleg bij het nu gepresenteerde voorstel.

In het voorstel staat dat een wettelijk basis nodig is om de gezondheidsgegevens Europees via het contactpunt uit te kunnen wisselen. "Alternatieven, zoals het werken met toestemming als grondslag, zijn onderzocht en zijn niet geschikt. Dit komt doordat in zijn algemeenheid geldt dat tussen burger en overheid een afhankelijkheidsrelatie bestaat. De wettelijke basis is dus noodzakelijk voor de uitvoering." Het publiek kan tot 18 november via Internetconsultatie.nl op het voorstel reageren.

EHDS

Vorig jaar meldde het ministerie van Volksgezondheid dat het wetsvoorstel voor de NCPeH-NL een deel van de databeschikbaarheid regelt die onder de Europese verordening voor European Health Data Space (EHDS) straks verplicht wordt. Vorig jaar bereikten de Europese Raad en het Europees Parlement een politiek akkoord over de EHDS. Vier jaar na inwerkingtreding van de EHDS moet elke lidstaat een werkend NCPeH hebben.

De European Health Data Space Verordening (EHDS) is een voorstel van de Europese Commissie voor het delen van medische gegevens in de Europese Unie in een gemeenschappelijk gebruikt formaat. Zorgaanbieders moeten digitale gezondheidsgegevens op technisch uniforme wijze beschikbaar stellen aan andere zorgaanbieders, in welke lidstaat de zorgaanbieder is gevestigd of waar de behandeling dan ook plaatsvindt.

Standaard zullen gezondheidsgegevens voor zowel primair als secundair gebruik worden uitgewisseld. Bij primair gebruik gaat het om het gebruik van gezondheidsgegevens voor het verlenen van zorg. Bij het secundaire gebruik van gezondheidsgegevens gaat het om zaken zoals onderzoek, onderwijs, ontwikkeling van diensten en producten, inclusief het trainen van 'AI', beleidsvorming en leveren van gepersonaliseerde zorg door behandelaars.